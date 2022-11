A leárazások és kedvezmények rengetegében viszont könnyen előfordulhat, hogy a tervezett spórolás helyett végül sokkal többet költünk a boltokban, mint azt eredetileg terveztük. Az Euronics most a vásárlók visszajelzései alapján összegyűjtött öt tippet, amit betartva ügyesebben spórolhatunk.

1. Válaszd ki a legjobb kupont!

Mivel a kedvezmények általában nem összevonhatóak más akciókkal, ezért mielőtt lecsapunk az első, számunkra hasznos kuponra, böngésszük át a lehetőségeket! Könnyen megtörténhet például, hogy egy termékre kisebb kedvezményt kapunk, mint ha a vásárlásunk teljes összege esetén érvényesítenénk egy 20%-os kupont. Természetesen van, ahol mind a két lehetőséget igénybe vehetjük – tájékozódjunk előre, hogy ne érjen meglepetés a pénztárnál.

2. Kuponbeváltás a weben, kényelmesen

Számos üzlet már online felületen is biztosít kuponbeváltási lehetőséget, amit jellemzően a fizetés előtt, vásárlásunk összegzésénél adhatunk meg. Ha olyan termékről van szó, amit nem kell feltétlenül fel- vagy kipróbálnunk, a plázákban összegyűlt tömeget elkerülve kényelmesen vásárolhatunk a kanapénk kényelméből is. Vannak webáruházak akiknél üzletekben és a webshopban is megkapjuk a megjelölt termékekre az 5-25% közötti kedvezményeket a november 10-13. között meghirdetett kuponnapok ideje alatt. Érdemes számolni azzal, hogy bárhol is vásárolunk online, a kuponnapok alatt és után a nagy érdeklődés miatt érdemes hosszabb szállítási idővel számolni.

3. Viszlát, impulzusvásárlás

Ha szeretnénk valóban hasznos dolgokhoz ténylegesen kedvezőbb áron hozzájutni, érdemes előre terveznünk. Mielőtt vadul belevetnénk magunkat a kuponozásba, írjunk listát arról, mire van igazán szükségünk – majd keressük meg az igényeinkhez passzoló kedvezményeket. A kuponfüzeteket lapozgatva hirtelen jó ötletnek tűnhet ugyanis olyan dolgokat is beszerezni, amelyeket egyébként nem vennénk le a polcról, vagy amikből már egyébként is nagyobb készletet halmoztunk fel otthon. Így eshet meg, hogy egyes eszközöket, termékeket később egyáltalán nem használunk ki. Fordítsuk tehát meg a folyamatot, és először az igényeinket vegyük számba – aztán nyissuk ki a kuponfüzetet!

4. Számoljunk!

Mivel a kuponokon csak százalékokat látunk, könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy végül – mivel drágább termékeket, vagy több árucikket teszünk a kosárba – több pénzt költünk el, mint ahogy terveztük. Bár a 30-40%-os kuponok csábítóak lehetnek, ne vegyünk le a polcról terméket úgy, hogy nem számoltuk ki, mennyi lesz a végleges, fizetendő összeg. Így az átgondolatlan pénzköltés helyett tényleg meglesz az esélyünk arra, hogy spóroljunk. Számos üzlet és webshop esetében nagy segítség, hogy rögtön az akciós árat is láthatjuk az eredeti összeg mellett, ami jóval kényelmesebbé és könnyebben tervezhetővé teszi a vásárlást. Azonban lehetnek különbségek az online és bolti jelölés között.

5. A kellemetlen apróbetűs rész

A kuponok alján gyakran láthatunk apró betűs megjegyzéseket. Mielőtt elindulunk a bevásárlókörutunkra, mindig olvassuk el ezeket – könnyen beleeshetünk ugyanis abba a hibába, hogy egy amúgy is akciós időszakban leárazott termékeket választunk ki, a kedvezmény viszont csak a teljesárú tételekre vonatkozik. Az is előfordulhat, hogy a kiválasztott kupon csak egy adott termék adott kiszerelésére érvényes, ilyenkor pedig van, hogy csak a pénztárnál derül ki, hogy mi nem azt az árucikket emeltük le a polcról, amit kellett volna.