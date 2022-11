Mindketten tudtuk: ahogy a világ, úgy egyetlen politikai szereplő sem csak fehér, vagy csak fekete, s nem lehet csak pozitív, vagy csak negatív kategóriába sorolni az elitet. Éppen a politika vert éket a két elismert alkotó közé. Mindegyikük „megmondóember” hírében állt. Igazságuk dekódolásához szerencsére volt füle a hatalomnak. A vátesz szerepet vállaló államférfi észreveszi a vátesz sorsú írót, mi több, azt is hagyja, hogy bölcsességgel, derűvel és reménnyel hintse tele holdudvarát, megszólítva a kívülről leselkedőket, a céltévesztetteket, az iránykeresőket is. Az idősebbik remekül palástolta irigységét, féltékenységét kortársa előtt, de Némethonba küldött soraiból nem maradhattak ki pikírt megjegyzései róla. Halála után az örökös ötletének köszönhetően kötetben is napvilágot láttak levelei, benne ilyen hírekkel: írótársa tanácsadója lett a miniszterelnöknek – hát csak legyen –, köszönés helyett pedig dicséretre várva, mentéjét mutogatta neki. Merthogy sok esetben kissé erős és bántó tartalmak fűszerezik e szellemességében is személyes korrajzot.

Éppen akkor voltam túl e könyvön, amikor érintettje író-olvasó találkozóra érkezett a megyeszékhelyre. Házigazdaként arról egyeztettem vele, kitérjünk-e minderre. Azt mondta, semmi értelme. Először is: nem ő kérte, hogy adjon tanácsot a miniszterelnöknek, másodszor: a szerző minden őt érintő, kötetben szereplő megjegyzése igaztalan vád ellene. „Nem tudom, honnan vette ezt, én életemben soha nem viseltem mentét” – jegyezte meg arcán fanyar mosollyal. „Úgyhogy ne foglalkozz vele, meg különben is: már meghalt!” Azt azért elmesélte, a temetés után egyszer összefutott az exbarátnő házvezetőnőjével, aki megrökönyödve újságolta: megbízója dolgozószobájában kinn volt a falon egy hetilap, címlapján a fiatalabb írónő portréjával, ám kiszúrt szemekkel…

Az írótárs akcióját nem érintettük, a találkozón az az azóta szintén elhunyt írónő minden szava, gesztusa szimpátiát keltett hallgatóságában, vallomása kollektív gyónásként hatott.

A szemkiszúrástól sokáig nem szabadulhattam, jóllehet, tudtam: irigység, gonoszság, kissé bódult elme valóban képes erre. A már az égi úrasztalnál álló esperest kérdeztem is akkoriban az idősebb pályatársról, hiszen néhanapján találkoztak, mert az egyházban jelentős megbízatást kapott anno. Így summázott: „szentségtelen egy perszóna volt!”

Szerencse, hogy az időtálló művek, s nem a viselkedésmódok írják az irodalmi kánont.