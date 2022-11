– Az Adománykuckó az idén már a hetedik alkalommal nyílt meg Kaposváron – mondta Bacza Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári szervezetének vezetője. – Mint minden évben, most is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek olyan ajándékhoz jussanak, aminek örülnek. A játékon és a kreatív eszközökön kívül az édesség is nagyon jól jön. Az adományok olyan családokhoz kerülnek majd, akikről tudjuk, hogy most nagy szükségük van erre. Minden felajánlásnak örülünk, s az adományokat olyan családok kapják, akiknek ez most valóban komoly segítséget jelent.

Bacza Barbara szerint most különösen fontos az összefogás, Kaposváron ennek már komoly hagyománya van. Az országos adománygyűjtés is korábban kezdődött az idén, s abban bíznak, hogy a megyeszékhelyen, akárcsak az elmúlt időszakban, úgy 2022-ben is sikeres lesz a felhívás, a belvárosban folyamatosan várják a segíteni vágyókat.