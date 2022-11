Egy élelmiszerlánc-biztonsági szakértő és munkatársai kísérleteztek a kender állati takarmányként való felhasználásával annak olcsósága és tápértéke miatt. A tehenek kenderes táplálásának azonban váratlan mellékhatása keletkezett. A tanulmányukból kiderült, hogy a kannabinoidok megjelentek a kenderrel etetett tehenek tejében. A THC megváltoztatta a tehenek viselkedését is, nyáladzani kezdtek, a szemük bevörösödött és a tejük is apadt. A tehéntejben mért THC hathat a tejet fogyasztó emberi szervezetre is. Lehet, hogy a jövő nyomozói az istállóban jelennek majd meg, hogy letartóztassák Riskát mint drogterjesztőt. K. G.