A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus csapata, a Vári Ászok nyerte az idén a Gazdászmaratont. A MATE Georgikon Campus 38. alkalommal szervezte meg a 24 órás vetélkedőt, amelyen hét csapat mérte össze tudását. Ügyességi, logikai, gyakorlati, valamint a gazdász szakmával kapcsolatos elméleti feladatok is vártak a csapatokra Keszthelyen. Emellett az egyéni teljesítmény is számított, hiszen minden csapatban volt egy bika- és egy üszőjelölt, akik külön is összemérték tudásukat.