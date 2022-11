– Az első fordulón sajnos nem tudtam részt venni – árulta el a 19 éves szépség. – De mivel ez inkább egy elbeszélgetés volt, így be tudtam pótolni. A következő forduló viszont már maga verseny volt. A táncos múltam nagyon sokat segített abban, hogy itt is a legjobbat tudjam kihozni magamból. Sikerült is, hiszen a zsűri engem talált a legszebbnek.

Fotó: Katona Jennifer

A lányoknak három ruhakölteményben is meg kellett mutatniuk tökéletes idomaikat. Egy esküvői-, egy estélyi ruhában, valamint bikiniben is a kifutóra vonultak. Jázmin végig jól szerepelt, így nem volt kétség: ő legszebb pécsi lány ebben az évben.

– Ez volt az első versenyem, nem számítottam rá, hogy rögtön nyerek – mondta boldogan Jázmin. – Gondoltam egy különdíjat talán megszerezhetek. Végül is ez is sikerült, mert a közönségdíjas is én lettem.

Fotó: Katona Jennifer

Mint a kaposvári és most már pécsi szépség elmondta, kedvet kapott a szépségversenyek- és modellkedés világához, így most mindenképpen elindul az országos megmérettetésen is.

Fotó: Katona Jennifer