Ügyességi, logikai, gyakorlati, valamint a gazdász szakmával kapcsolatos elméleti feladatok is vártak a csapatokra Keszthelyen. Emellett az egyéni teljesítmény is számított, hiszen minden csapatban volt egy bika- és egy üszőjelölt, akik külön is összemérték tudásukat. „Este indult a verseny, amelyet egy hatalmas buli követett, de utána sem volt megállás, mert hajnalban már újabb feladat várt rájuk. Vári Ászok néven idén először indultunk el a megmérettetésen, amely hatalmas élmény volt” – emlékezett vissza a versenyre Pintér Márk, a Kaposvári Campus hallgatója.

A verseny zárásaként a csapatok kisfilmjét vetítették le, majd a legizgalmasabb pillanat, az eredményhirdetés következett. A Gazdászmaratont idén a Vári Ászok csapat nyerte, így egy évre a Kaposvári Campusra került a vándorkupa.

Vári Ászok:

Helmrich Evelin (üsző)

Pető Csenge

Tóth Viktória

Behán Krisztina

Mátyás Lili

Kasza Emese

Németh Dorka

Bocskai Boglár

Horváth Mónika

Turcsányi Márk (bika)

Pintér Márk

Müller Márk

Hajdu László

Zámbó Gábor

Vass István

Somogyvári Marcell

Reining Márton

Császár Barnabás

Császár Ferenc

Pápai Zoltán

Németh Attila

Hutvágner Szabolcs

Francia Balázs

Bálint Dominik

Hollósy Boldi

Szabó Ervin