A DRV Zrt. egy átlagos fűtési szezonban is több száz esetet regisztrál, de például a 2017-es extrémhideg télen 6000 eszköz fagyott el a működési területén, ami közel egymillió liter víz felesleges elfolyását is okozta. Egy vízmérő elfagyása minimum 40.000 forintos kiadást jelent, plusz az elfolyt víz díja is a felhasználókat terheli, érdemes hát megelőzni a bajt.

A vízmérők rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása a felhasználók jogszabályban rögzített feladata, így a fagyás miatt megrongálódott vízmérők javítását vagy pótlását, az új mérők hitelesítését, valamint az elfolyt víz díját is nekik kell kifizetniük. A legkisebb, 15 mm-es külső átmérőjű vízmérő cseréje a jelenlegi díjszabás mellett bruttó 40.767 Ft, így jelentős kiadással számolhat, aki nem gondoskodik vízhálózata téliesítéséről.

Hogyan előzheti meg, hogy elfagyjon a vízmérője?

Gondoskodjon a vízakna búvónyílásának megfelelő szigeteléséről. Az akna mennyezetére, vagyis belülről az aknafedlapra, továbbá az oldalfalakra is rögzítsen pl. hungarocell lemezt, az aljzat szabadon maradhat. Fontos, hogy a lebúvónyílást záró aknafedlap pontosan illeszkedjen, ne hagyjon hézagokat.

A télen nem lakott épületek esetében víztelenítsen minden kültéri vízaknát és csapot, és zárja el a közterület felé eső csapot is. Ellenőrizze rendszeresen az ingatlant, hogy mielőbb azonosíthassa az esetleges hibát.

Ha problémát észlel, haladéktalanul értesítse a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakembereit az alábbi, 0–24 óráig ingyenes hívható telefonszámon:

DRV-infovonal: +36 80 240 240/1-es menüpont, hibabejelentés