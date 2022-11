A kiliti mederduzzasztó elkészült, a hajózási zsilipnél túl vannak a próbazsilipelésen és az új vízleeresztő zsilip is hamarosan, vélhetően még az ősszel elkészül. Jelenleg a kezelőhíd, az uszadékfogó alapozása zajlik – mondta Lábdy Jenő az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyettese hétfőn Siófokon, ahol a Balaton vízleeresztő rendszerének rekonstrukcióját érintő munkák állásáról adtak tájékoztatást. A Sió felső és alsó szakaszát egyaránt érintő nagyberuházás talán leglátványosabb elemei Siófok belvárosi szakaszán készülnek, ahol megépült a két új, nagyműtárgy, vagyis a hajózási és a leeresztő zsilip. A Sió vízeresztési kapacitása a felújítást követően megduplázódik, szükség esetén rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet is le lehet majd engedni a Balatonból a csatornán keresztül. A mostani időjárási helyzetben és az aktuális 69-70 centiméteres vízállás mellett ugyan ez fel sem merülhet, de a 120 centiméterre emelt üzemi vízszint elérésekor egy rendkívül csapadékos időszak okozhat olyan helyzetet, hogy gyorsan kell sok vizet leengedni a tóból. A Sió medrét most annyi vízzel sem tudják feltölteni, hogy az hajózhatóvá váljon, és ahogy azt az OVF műszaki főigazgató-helyettese elmondta, a Sión csak akkor lehet hajókat felúsztatni a Balatonra, ha jövő tavaszig az átlagnál 30 százalékkal több csapadék hullik. – Ha tavaszig rendkívül csapadékos lesz az időjárás, akkor az teremthet olyan helyzetet, hogy fel lehet tölteni a Sió-medret. Ha átlagos időjárás lesz, akkor tavaszig nem lesz lehetőség többletvíz eresztésre – mondta Lábdy Jenő. Ha elkészül a teljes projekt, akkor az új kiliti duzzasztó és a zsilipek között viszont folyamatosan tele lesz a Sió-meder, ami a siófoki belvárosi szakaszon a turisztikai hasznosítás lehetőségét rejti, ahogy egy Sió-parti sétány kialakítása is. Ezek a feladatok azonban Siófokra várnak, hiszen a majd 19 milliárdos uniós programból ezekre nem lehet költeni. A Balaton kedvezőtlen vízállása kapcsán Lábdy Jenő kitért arra, hogy abban bíznak, a természet pótolja a hiányzó vízmennyiséget, vízpótlással foglalkozó kutatás nem zajlik.

Siózsilip építése. Fotós: Németh András