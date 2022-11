Lefülelnék a zsebest és a vonatfirkászt 31 perce

Két napig tart az összehangolt akció a vasútnál

A rendőrség megyénkben is ellenőrzést indított kedden a vasúti biztonságért. Az akció a taszárin és a batéin kívül a csoma-szabadi vasút­állomást is érintette. A kábeltolvajok és a vandálok mellett a vonatokon, pályaudvarokon balhézó utasokat is kiszűrik, s az állomások környékén garázdálkodók sem érezhetik magukat biztonságban.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

Fotós: Lang Róbert

– A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (SMRFK) egységes nemzetközi művelet keretében végez megyeszerte ellenőrzést a vasúti biztonság érdekében – derült ki a rendőrség tájékoztatójából.

– A Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete, a Railpol koordinálta az akciót, melynek keretében az abban részt vevő szervek november 8-án és 9-én hét órától huszonnégy órán keresztül végeznek ellenőrzést. A vonatokon utazók sérelmére elkövetett jogsértések, illetve a vasúti kocsikat károsító erőszakos, garázda, vandál cselekmények megelőzésén kívül a vasúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények megakadályozását is szolgálja az akció. Mely az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más cselekmények elleni hatékony fellépésre is kiterjed. A rendőrök nagy hangsúlyt fektettek továbbá a fémlopások megelőzésére, a színesfémszállítmányok ellenőrzésére. A vasúti pályaudvarok, állomások és azok környezetének ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordítottak a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kiszűrésére is. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke szerint szükség van a visszatérő, következetes vasúti vizsgálatokra. A kábeltolvajokon és graffitiseken kívül esetenként a vonatokon szolgáló jegyvizsgálók sincsenek biztonságban. A kötekedő, kellemetlenül viselkedő személyek kiszűrése fontos feladat, s a vasutasok számíthatnak a polgárőrökre. – A fonyódi vasúti polgárőrség még 2012-ben kapcsolódott a megyei szövetséghez, s a csapat hatékony munkát végez – hangsúlyozta Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke. – Az egyesületnek közel harminc tagja van, s az aktív és nyugdíjas vasutasokon kívül olyanok is csatlakoztak, akik szenvedélyesen szeretik a vasutat.



A fesztivál idején a peronon figyeltek Poór Gyula azt mondta: a polgárőrök esetenként felszállnak többek közt a dél-balatoni vasúti járatokra, s így Fonyódról Nagykanizsa vagy a főváros felé utaznak, és ha netán gond lenne, azonnal értesítik a vasútbiztonsági szolgálatot. A nagy turisztikai rendezvényeken is részt vettek a vasúti polgárőrök, így a zamárdi Balaton Soundon a peronon láttak el szolgálatot, míg a balatonboglári szüreti fesztivál idején a Platán strandnál biztosították a veszélytelen közlekedést.

Negyvenhét sorompót rongáltak meg Somogyban Somogyban tavaly egy esetben bántalmaztak vasutast szolgálatteljesítés közben, kilencszer történt szándékos rongálás és ötször helyeztek idegen anyagot a vágányra, derült ki egyebek mellett a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóságának tájékoztatójából. Két vonatdobálás anyagi kárt okozott, míg a KRESZ szabályok megszegése és figyelmetlenség miatt 31 esetben rongálták meg a sorompót az autósok. Az idén egy jegyvizsgáló bántalmazás történt. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 2022 októberéig hat esetben volt kábellopás, visszatérően Taszár-Kaposvár elágazás, illetve Kaposvár környezetében valamint Somogyszob-Marcali között. Kétszer rongálták meg a kábeleket és hatszor helyeztek idegen anyagot a vágányra a Balaton-parton – Fonyód, Balatonboglár, Balatonszárszó –, illetve Babócsa-Barcs között. Az autósok megyénkben az idén eddig 47 alkalommal rongálták meg a sorompókat.

– Áprilisban Balatonszárszón feltörték és megrongálták a jegyautomatát – közölte a MÁV Zrt. – Májusban Balatonszentgyörgyön, később, szeptemberben Barcson külső graffitivel rongálták meg a vonatot. Siófokon hangosító berendezést tulajdonítottak el egy diákmunkás hátizsákjával együtt. Augusztusban Balatonboglár-Balatonfenyves között az utastér felől, szeptemberben Siófokon fűkaszálás miatt kívülről tört be a vonat ablaka. Ezzel az idén közel 700 ezer forint kárt okoztak a MÁV-Start-nak.

