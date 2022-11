Erősödnie kell

Bellai Veronika azt is elmondta: a kiscsikó nagyon kötődik hozzá és lányához, Emmához, akivel felváltva éjszakáznak mellette. – Nagy szükségünk lenne időre, de Lenkét egy percre sem lehet úgy egyedül hagyni, hogy ne tudnánk, mit csinál. Neki most az a dolga, hogy megerősödjön, és a helyére kerüljön. Azután majd a pótmamái is pihenhetnek végre.