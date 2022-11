Marcaliban a ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. kulisszái mögé pillanthatnak be az érdeklődők. A 100 éves múlttal rendelkező vállalat észak somogyi üzemében megnézhetik a gyárlátogatáson részvevők, hogyan készülnek a ventilátorok.

A nagyatádi Büttner Kft.-nél érdekes előadások, interaktív bemutatók is színesítik a gyárlátogatást, amely keretében bárki megismerkedhet a térségben vezető munkáltatói szerepet betöltő társasággal.

Kaposváron 3 helyszínen is lesz mód bekukkantani egy működő gyár kulisszái mögé.

A Fusetech Kft. Raktár és Guba Sándor utcai telephelyein is érdekes kirándulást tehetnek a jelentkezők az üzembe.

A Videoton Elektro-Plast Kft. sem rejti véka alá sikere titkát, ide is várják a Gyárak éjszakája programsorozatra jelentkezőket. A látogatók megismerhetik a kaposvári VIDEOTON műanyagfröccsöntő és szerelő üzemeit, valamint átfogó képet kaphatnak Kaposvár legnagyobb ipari foglalkoztatójáról és annak tevékenységéről kiemelten az ipar 4.0-s megoldásokra.

A Modern gyárak éjszakája eseményeire előzetes regisztráció szükséges, amelyet a www.moderngyarakejszakaja.hu weboldalon tehetsz meg a szimpatikus eseményt kiválasztva. Minden esemény leírásánál megtalálható, hogy mely feltételek szükségesek a gyárakba való belépéshez (pl. testhőmérséklet mérés).

Várják a látogatók a gyárak országszerte

Idén hatodik alkalommal rendezik meg 2022. november 11-én a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozatot, az idei évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében. A személyes gyárlátogatások mellett idén is virtuális túrák színesítik a kínálatot - ismerteti a szaktárca az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Irányt mutatnak a gazdaságnak

A korábbi évekhez hasonlóan idén is olyan hazai cégek mutatkoznak be, amelyek innovatív, high-tech, zöld valamint okos megoldásokat alkalmaznak működésük során, és ezzel versenyképessé teszik Magyarországot.