Saját goldoni kistraktorára ül, és a leszüretelt gyümölcsöt a tárolóhelyre szállítja az idén kilencvenedik évét taposó Göbölös Jenő. Húsz évvel ezelőtt döntött úgy, hogy hazánkban akkor még különlegesnek számító szubtrópusi és szubmediterrán gyümölcsöket termeljen. Porrogszentkirályi almaültetvénye éppen akkoriban öregedett el, mindenképpen cserélni kellett a faállományt. Mivel agrármérnökként és növényvédelmi szakmérnökként is végzett, ötletelni kezdett. Egy Olaszországban élő családi barát is biztatta, hogy próbáljon ki olyan fajtákat, amelyek az egyre melegedő éghajlatunkon megélnek. Így esett választása az Európa déli országaiban is meghonosodott Dél-kínai nemzeti gyümölcsére, a kivire és a Délkelet-ázsiai Datolyaszilvára. Ez utóbbiból négy-öt, kiviből két-három fajta érett ebben az évben a Göbölös család gyümölcsösében. Az alapítás idején Magyarország legnagyobb kivi és datolyaszilva ültetvényének számított a néhány hektáros terület.

Fotós: mw

– Olaszországból hoztuk az alanyokat – emlékezett vissza Göbölös Márta, az agrármérnök lánya. – Édesapám tolmácsot és fuvarost fogadott és úgy ment ki a csemetékért. Az első alanyok közül nagyon sok tönkre ment, mert duplán fagyérzékenyek amíg meg nem erősödnek. A téli fagyok károsíthatják a növendékeket, a májusiak a virágokat. Az első időszakban még voltak kemény telek, így ami tönkre ment, azokat pótolni kellett – mesélte Göbölös Márta, aki a napokban fejezte be a kivi- és datolyaszüretet a porrogszentkirályi gyümölcsösben.

– Szép, bőséges termés volt az idén, ám az aszály miatt a kivi kisebb lett, mint szokott. Az őszi eső jót tett neki, de az is kevésnek bizonyult. Ennek ellenére teljesen más íze van a nálunk szüretelt kivinek és datolyaszilvának, mint a boltban kapható külföldinek. Sokkal finomabb, mert mi nem korán szedjük le. Még így is jól eltartható hűvös, száraz helyen tavaszig a kivi, és a datolyaszilva is egy-két hónapig – mondta Göbölös Márta, aki nagyon büszke az ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag gyümölcsökre, amelyek a szervezet tél előtti felkészülésére is kiválóak.

– Nagyon ízletesek. Vittek tőlünk olyan gyerekeknek, akik eddig nem ették meg a bolti kivit, ám a miénket megkóstolták és ízlett nekik. Sokan vásárolnak nagyobb mennyiségben belőle a jó eltarthatóság és a vegyszermentessége miatt. Frissen a legfinomabb, de lehet lekvárt is készíteni belőle, ám a színét elveszti a főzés során. Az unokáim rajonganak az aszalt kiviért, aszalt datolyáért. A felnőttek érdeklődnek a belőlük készült pálinka iránt is – sorolta Göbölös Márta.