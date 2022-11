A Kaposvári Iparista Baráti Klubot az egykori pécsi Zipernowsky Károly Gépipari Erősáramú és Műszaki Technikum tanulói alkották. Kaposváron ugyanis 1963-ban alapították a gépipari technikumot, addig a somogyiak Pécsre jártak műszaki iskolába.

– A szinte katonai szigoráról és a kemény követelményeiről volt híres az iskolánk – emlékezett Berzy Péter. – Rendre, szeretetre és tiszteletteljes tudásra nevelték a gyerekeket, a precizitást is szem előtt tartva, hiszen a gépész ember ezred milliméternyi pontosságban gondolkodik.

A covid miatt két év szünet után indították újra az iparisták klubját, számolt be róla Zsille Péterné alapító, akihez a szervezésben csatlakozott Ift Miklós és Lucz Géza is. Pécsről érkezett a régen várt találkozóra a későbbi pedagógusok közül Szederkényi József volt igazgató, és Pelikán István igazgató-helyettes. Walter József matematikát és fizikát tanított a technikumban. A tanárok közül Wirth László 91 évesen emlékezett vissza a katedrán töltött éveire, ő oroszt és történelmet oktatott Pécsen. A találkozóra még Erdélyből is eljöttek az egykori diákok. A Zipernowskyban a padokat olyan nagyságok koptatták, mint Fisher Ádám atomfizikus, aki már a korábbi találkozók résztvevője volt, de eljött Rosta István tudománytörténész is. Ritka, hogy több mint ötven év után is aktívan összetart egy korábbi diákközösség, ráadásul szakoktól és a végzettségük évétől függetlenül.

Emlékérmet kapott a könyv írója

Berzy Péter vetette lapra a 110 éves Zipernowsky történetét, több mint száz oldalon, sok régi fényképet felhasználva és anekdotákat összegyűjtve. A könyv 1947-től a 70-es évekig öleli fel az iskola múltját, és a jelenről is szót ejt, hiszen az iskola ma a szakképzés oszlopa Baranyában. A kötet jövőre jelenik meg egy alapítvány kiadásában. Egy másik egykori iparista diák, Sztipanovics János villamosmérnök és egyetemi tanár az Amerikai Egyesült Államokban él, és létrehozott egy alapítványt azoknak, akik sokat tettek az iskolájukért. A jó tanuló mai diákokat ösztöndíjjal támogatja, és Berzy Péternek egy emlékérmet adományozott a könyv összeállítása felett érzett hálájából.