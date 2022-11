Kaposvári fórumon népszerűsítette a brüsszeli szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön. Elmondta, az elmúlt 12 évben ilyen komoly kihívás előtt talán még nem állt Európa, mint most az orosz–ukrán háborús konfliktusban, valamint az energia- és gazdasági válsághelyzetben. A brüsszeli szankciók hatásait családok, közösségek, vállalkozások és önkormányzatok is megérzik, ezért is indította el a kormány a nemzeti konzultációt.