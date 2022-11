A nívós versenyen nem először indult. 2020-ban Alkonyati fényekben című nádirigó-sziluettje különdíjat, Őzvágta elnevezésű fekete-fehér fotója harmadik helyezést ért el az Év Természetfotósa pályázaton. Tavaly a 100 legjobb közé válogatták fotóját. Idén ölelkező rókakölykökről készített fényképpel indult a versenyen. – Ismertem egy Balaton közeli területet, ahol kotorékok vannak és ott sikerült néhány méterről lencsevégre kapni a kölyökrókákat, az öt kicsi közül egyikük nagyon barátságos volt, még az objektívemet is megszaglászta – mondta el a fiatal természetfotós. A közelmúltban sikerült új felszerelést vásárolnia, amelyekkel másodpercenként harminc képet tud készíteni és az objektív segítségével távolabb is tud fotózni. Tervezi, hogy több videót is készít az állatokról. Miután megszerzi a jogi diplomát szeretne a környezet-és természetvédelmi jogterületen elhelyezkedni.