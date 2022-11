Az országos tökversenyen hetedik, a kaposvárin első helyet ért el a sántosi Keresztes Martin óriástöke. A fiatalember több helyen is kiállította a monumentális méretűre nevelt darabot, amelyet hétvégén úszni is megtanított a gondos gazda.

Felnevelte és kifaragta.

Fotós: Lang Róbert

Ki-ki emlékezetében még elevenen él gyermekkora mesevilágából Hamupipőke tökhintója, vagy az úri tök, amelyik Rátóton csikótojásnak álcázta magát. A sántosi Keresztes Martin továbbgondolta a történeteket: egy tökcsónakot álmodott meg a saját nevelésű, 278,5 kilósra nőtt tökéből.

Akkorára nőtt, hogy könnyen tökfejnek tűnhetünk mellette.

Fotós: Lang Róbert

A fiatalember némi segítséggel az oldalán úgy döntött: vízre bocsátja a monumentális zöldséget. Az interneten nézett szét, hogyan is készül a tökcsónak.

– Elvileg egy ekkora tökben kell lennie egy akkora légbuboréknak, hogy egy száz kilós embert is kibírjon – mondta, majd egy elektromos fűrésszel kivágott egy nyílást a tök tetején, azután kiszedték a magokat a 25 centiméter vastag falú zöldségből.

Martinék nem sokat tököltek, a halastó meredek falán óvatosan leeresztették a különleges járgányt, miközben előkerültek az evezők is. Még az sem zavarta őket, hogy cipőjük, nadrágjuk vizes lett a hévíznek jóindulattal sem nevezhető halastóban. Térdig gázoltak az élményért a meglehetősen hűvös habokban. Először, a százöt kilós Molnár Tamás próbálta ki az úszó tököt.

– Leér a lábad? - ugratták a partról a többiek.

– Nem tudom... a lábam benne van a tökben – válaszolta evezővel a kezében, miközben körbe-körbe forgott az addigra csónakká avanzsált növényben.

– Szóhoz sem tudok jutni, mintha Velencében lennénk – nevetett, miután partot ért. – Az elején kicsit féltem, de elmúlt az érzés, pedig a tök nagyon ingatag csónak. De aztán rájöttem, hogyan lehet felső testtel egyensúlyozni benne, onnantól jól működött – osztotta meg tapasztalatait.

– Bevallom, meglepődtem magam is, hogy működött. Úgy döntöttünk, jövőre meghirdetjük, mert ezt másoknak is látni kell, sőt kipróbálni – mondta Keresztes Martin a próbaköre után.

A legjobb evezősnek Bianka bizonyult.

Fotós: Lang Róbert

Egy bátor hölgy jelentkező is akadt, akit a fiúk a nyakukban vittek be a csónakhoz, így Nagy Bianka teljesen szárazon úszta meg a tökölést, és könnyű súlyának köszönhetően nemcsak forgott, hanem tök jól is haladt a csónakkal, amit még Hamupipőke is megirigyelt volna.

– Márciusban vetettem el a magot cserépbe, lakásban nevelgettem, aztán április elején kiültettem a palántákat a kertbe. Öt növénnyel indultunk, mindegyiken csak egy tököt hagytam. A nagy mellett lett egy 250 és egy 130 kilós is. Amíg kicsik voltak, letakartam őket fóliával. A végén naponta már több száz liter vízzel öntöztük – mesélt Keresztes Martin a tök előéletéről.