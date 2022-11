Még csak tíz éve él Somogy megyében Hüse Csaba, de ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy sokak szemében legendává váljon. A színészben Gyenesei István, a Somogy megyei közgyűlés tagja fedezte fel a hősiességet, ezért is javasolta Hüse Csabát a beszélgetős estre. Az eseményre ugyanis ajánlással kerülnek be a vendégek.

Hüse Csaba érdeklődésünkre elmondta, megtisztelőnek tartja, hogy így gondolnak rá, saját magát azonban nem nevezné így. – Legenda nem vagyok, viszont több somogyi legendát is el tudok mesélni – mondta a színész. – A családomnak több jelentős kötődése is van Somogy megyéhez. A dédapám a csurgói tanítóképzőben tanított. A mostani katolikus plébánia épülete a dédapám háza volt, még ő építette a családnak. Nagyapámnak is köze van a megyéhez, bár nem itt született, de Csurgón élt – tette hozzá.

Az egri születésű Hüse Csabának nagyon erős kötődése volt a hevesi megyeszékhelyhez és a Bükkhöz. De amióta elszerződött Kaposvárra, megváltoztak az érzései. – Régebben, amikor haladtam az M3-as autópályán és feltűntek a Bükk hegység vonulatai, akkor mindig egy erős nosztalgia fogott el – mondta a színész. – Egyszer azonban ez elmúlt és a tanya lett a vonzóerő, ahol most élek a feleségemmel. Azt hiszem, hogy már somogyinak tartom magamat. Nagyon sokat adott nekem a megye.

Hüse Csaba nagyon megszerette a somogyi tájat. Egyik kedvenc kirándulóhelye a Zselic, a Csepegő-kő. A művész a Balaton partját is nagyon kedveli, és szeret járni olyan elhagyatott és kihalt településeken, mint például Kakpuszta. A művész is ajánlott egy somogyi legendát a következő beszélgetős alkalomra. Hüse Csaba Rumszauer Miklós plébánost javasolta.

Rokonságban áll a brit királyi családdal a színművész

Hüse Csabát szoros kapcsolat fűzi a Buckingham-palotához. Nemcsak azért, mert ő alakította a Csiky Gergely Színházban A király beszéde című előadásban VI. György királyt, hanem azért, mert sokadik ágon rokoni kapcsolat is fűzi a királyi családhoz. – Elkezdtem kutatni a családfát, és kiderült, hogy Rhédey Klaudia grófnő, aki VI. Györgynek az egyik dédmamája volt, neki egyik őse több generációval feljebb Baracskay Jakab, aki nekem 19. generációval feljebb lévő ősöm. Így van közös kapcsolódásunk VI. Györggyel – mesélte Hüse Csaba. – Ez azt is jelenti, hogy párhuzamosan Vilmos hercegék gyermekével vagyok rokonságban – tette hozzá a színész. Hüse Csaba arról is beszélt a könyvtári eseményen, hogy amikor a színdarabban megkapta a VI. György szerepét, akkor még nem tudta, hogy olyan személyt kell alakítania a színpadon, akivel ugyan nagyon távoli, de rokoni kapcsolatban áll.