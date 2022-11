Sokszor leírtuk már, de biztosan nem elégszer: legyen a helyin az eszünk, ha eszünk! Persze máskor is… Mi, somogyiak többször is bizonyítottuk, hogy egy kis odafigyeléssel képesek vagyunk segíteni egymást, s nemcsak akkor, ha baj van. Most, az ünnepek közeledtével elsősorban a rászorulók kerülnek a látótérbe, mert azt ugye tudjuk jól: támogatást igénylők – sajnos – mindig lesznek köztünk. Kiváltképp ilyen nehéz, válságos helyzetben.

Az azonban kevesebbszer jut eszünkbe, hogy akár az év minden napján segíthetnénk a körülöttünk élő és dolgozó, itt adózó vállalkozásokat is. Az Agrárminisztérium és néhány partnere például nem véletlenül hívja fel a figyelmet most a hazai minőségi sertéshús fogyasztására. Azt kérik, hogy a több ezer kilométereket utazó áru helyett válasszuk a hazait.

Szóval nem elég a már oly sokszor citált helyi őstermelők, kisvállalkozások termékeinek előnyben részesítése, a hazai nagyok is megérdemlik – több oknál fogva is –, hogy keressük a termékeiket. A már említett kampány az „Ünnepeljünk malaccal” szlo­genre épül, s az a célja, hogy arra ösztönözze a fogyasztókat: az ünnepi időszakban, a karácsonyi bevásárláskor és a menü összeállításakor is válasszák a kiváló minőségű, magyar sertéshúst, amely amellett, hogy az egészségünket szolgálja, az ágazat szereplőit is támogatja.

Tudjuk jól: Somogyban nagy hagyománya van a sertéstartásnak, és persze a -feldolgozásnak is. Egy ilyen válságos helyzetben, amikor az energia- és logisztikai költségek is az egeket ostromolják, minden – olykor kicsinek tűnő – segítségre nagy szükség van. Ráadásul itt és most együtt vannak nehéz helyzetben a sertéstartók, a -feldolgozók és a -fogyasztók. Az inflációs nyomás keresleti sokkját a bőrünkön érezzük. Ha a korábbinál jobban figyelünk egymásra, ha az elkövetkezendő napokban, hetekben hazai és somogyi termékeket vásárolunk, akkor jó lélekkel ülhetünk majd az ünnepi asztaloknál, hiszen segítettünk, s ezen a területen legalább megtettük, amit megtehettünk!