A hokimeccsekre is alkalmas balatonboglári jégpálya már szinte teljesen készen várja a megnyitót. Ha az időjárás és a technikai berendezések is úgy “akarják”, december 2-án pénteken 15 órától már csúszkálhatunk is. – A hivatalos megnyitó bulit december 3-án 15 órára tervezzük. Itt lesz Süsü, a sárkány, bemutatót tartanak a kis hokisok, valamint a fővárosból érkező műkorcsolyázók, 19 órától pedig jégdiszkóba várjuk az érdeklődőket.

– mondta a pályát üzemeltető Vécsei Mihály, majd hozzátette idén újdonságot jelent a kéthetente rendezendő kézműves jegesprogram, amit a pálya mellett tartanak. December 3-án 10-11 óráig Mikulásokat készítenek a jó kézügyességgel rendelkező gyerekek.

Nem baj, ha nem hozol koricipőt mert a jégpálya mellett üzemelő Boglárka Bisztró területén üzemel majd a korcsolyakölcsönző, ahol 27-es mérettől egészen a 47-esig mindenféle méret megtalálható lesz. Lehetőség nyílik korcsolyaélezére és korcsolyaoktatásra is.

Többféle programot is terveznek. December 6-án a Mikulás érkezik a jégpályára. Lesz jeges limbóverseny, és csapnak egy szilveszteri bulit. Edzéseket is tartanak, hiszen a Balatoni Bocsok jégkorongcsapata vasárnaptól már hazai pályán gyakorolhat az U8-as és az U10-es korosztályban. Az elmúlt napokban egyébként a Magyar Jégkorong Szövetség a balatonboglári és balatonlellei általános iskolában tartott toborzót, melynek során bárki kipróbálhatta jéghoki felszerelést.

– Jó téli szezonra számítok, hiszen a déli parton csak Balatonlellén és nálunk működik majd jégpálya.

A rezsigondok miatt Balatonbogláron bezár a sportcsarnok, és nem működik az uszoda sem. Azt gondolom, egy kiváló találkozási pont lesz a jégpálya az elkövetkezendő hetekben

– fűzte hozzá Vécsei Mihály, majd hozzátette, január 8. után nekik is meg kell küzdeni a megemelkedett energiaárakkal. Így csak abban az esetben hosszabbítják meg a koripálya működését, ha nagyon hideg lesz, és nem igényel nagy energiaráfordítást a jég hűtése.

A boglári jégpálya nyitvatartása:

Hétköznapokon 14-től 20 óráig.

Szombaton 10-től 21 óráig.

Vasárnap 10-től 20 óráig.

A téli szünetben december 23-tól január 8-ig folyamatosan nyitva lesznek 10-től 21 óráig. Csak december 24-én tartanak zárva, de 25-én és 26-án is várják a vendégeket.