Közösek ugyanis a túrák, a kirándulások, a turistaházaknál végzett munkák, a turistautak karbantartása és a teljesítmény túrák leküzdése. Ezen hitvallásukat erősítették meg a METEOR Természetbarát Turista Egyesület tagjai szervezetük megalakulásának 40. évfordulóján szombaton.

Negyven évvel ezelőtt, 1982. november 25-én alakult meg az egyesület Vörös Meteor néven. Kezdetben negyvenhárman voltak, de volt olyan év, amikor 300 fölé emelkedett a taglétszám. Jelenleg 160 tagot tartanak nyilván, és évi 50-70 rendezvényt bonyolítanak le, számolt be erről Jaczó Győző elnök. Említésre méltó a három országos szintű teljesítménytúrájuk, a Vukov Emléktúra, a Zselic Éjszakai Túra és a Zselic Négyfa Túra. Az egyesület kulcsos turistaházat is üzemeltet az egykori simonfai iskolaépületben, a 67-es út közelében, a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán. A Meteor kulcsosházat több ütemben újították fel a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében.

A zselici túrákon kívül az egész országot megjárták, de autóbuszos kirándulásokat vezettek a környező országokba is. Évente 16 alkalommal szombatonként rendeznek „Gyalogolj az egészségedért!” címmel túrákat. Vallják, hogy a Zselic különleges tájegység, és szeretnék mindenkivel megismertetni.

A szombati jubileumi ünnepségen a simonfai művelődési házban Jaczó Győzőn kívül Sármezei Ferenc is köszöntőt mondott, aki tizenhat évig volt az egyesület elnöke. A meteorosokat köszöntötte Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője, Borhi Zsombor kaposvári alpolgármester és Bodrog Gábor simonfai polgármester is.