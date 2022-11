Húsz ládányi moha, három óriástuja és halmokba hordott fenyőágak sorakoztak a katolikus templomban a napokban, hogy elkészüljön az idén is a látványos és hatalmas vörsi betlehem. A munkálatok során először a vas állványra fa alapzat került, erre tűzdelték rá a zöld díszítést. Olykor komoly akrobatikai mutatványra volt szükség, hogy a teljes építményt fel tudják díszíteni.

Fotós: TIBOR KOVACS

Gere László tizennegyedik éve építi a betlehemet. – Mindig felülről indulunk el, a gerendákat meg kell keresnem ahogy lépek, melyik bírja el a súlyom – mondta el az építő. Van, aki délelőtt érkezik, többen délután; ha csak pár órája van valakinek, jön és épít. – November 14-én kezdődött az építés, naponta 6-8 helyi dolgozott a templomban, a munkát szerda este fejezték be – mondta el Simon György, aki évek óta az építőcsapat oszlopos tagja és a település alpolgármestere.

Vörsön minden évben újdonsággal készülnek a látogatóknak. – A bal oldali szárnyra egy 2,7 méter hosszú sziklafal került, amelyet textilszobrászati technikával készített el egy balatonszentgyörgyi hölgy, korábban neki köszönhetően pásztorokat is kaptunk – mondta el az építő. A 62 négyzetméter alapterületű betlehemet főleg helyiek építik, de a környékbeliek is sokat segítenek. – A vörsiek mellett kaptunk alapanyag felajánlást a balatonszentgyörgyiektől, az egyház és az önkormányzat is segíti, hogy évről évre együtt örülhessünk a betlehemnek – emelte ki Simon György.

Fotós: TIBOR KOVACS

A tűz körül lévő, subába öltözött pásztorok a helyükön vannak, s a jászolban fekvő Kisjézus már várja a betlehem közönségét. Az emberi és állati figurákat leszámítva minden kizárólag természetes anyagokból készül. A betlehem mellett feldíszített fenyőfák varázsolnak ünnepi hangulatot a templomba.

A vörsi betlehem november 27-étől január 22-éig lesz látogatható, minden nap tíz órától délután négy óráig várják az érdeklődőket. Ez alól kivétel szenteste, december 24-én délelőtt 10 és 12 óráig várják a látogatókat.

Advent első vasárnapján a betlehemet Világos Krisztián, a Kaposvári Egyházmegye vagyonkezelője, Bárdudvarnok plébánosa szenteli fel és celebrálja a szentmisét, amelyet követően bábtáncoltatás lesz a templomban. Advent második vasárnapján Nagy Vendel plébános celebrálta misét követően a helyi Kis-Balaton Dalkör lép fel és ismét lesz bábtáncoltatás. Advent harmadik vasárnapján Kiss Iván prépost, Marcali plébánosa tartja az ünnepi misét, majd a balatonföldvári Sonoró kórus lép fel. December 18-án advent negyedik vasárnapján Varga László megyéspüspök celebrálja Vörsön a misét.