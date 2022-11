A döntést azzal indokolták, hogy idén veszteségesek voltak a fesztiválok, a VOLT különösen. Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere a zamárdi Balaton Sound kapcsán elmondta: élő szerződéssel rendelkeznek a 2023-as fesztiválra is. Persze ez nem jelenti azt, hogy a jelen gazdasági körülmények vagy éppen a pandémia miatt kialakult új környezet miatt nem mondhatnák vissza. Ezt azonban csak a szerződés által meghatározott keretek között tehetnék meg. – Már tavaly is kevesebben voltak – mondta. – Sokan a járvány, mások a háború miatt nem vállalták az utat Zamárdiba. Korábban arra is volt példa, hogy belga partivonat érkezett, de idén az sem jött.

Az sem tett jót, hogy előbbre hozták a Balaton Sound időpontját. A szervezők kérték az időpont módosítását, ám mi a ragaszkodtunk hozzá, hogy ne júliusban legyen. Erre tették le voksukat a zamárdiak a konzultáción, velük szemben nem lett volna tisztességes ezen módosítani.