A menetrend változásában érintett települések vezetői azért kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy igény esetén álljanak meg a vonatok Kaposvár és Dombóvár között.

– Mintegy ötszáz aláírást gyűjtöttünk Attalában, Csomában, Szabadiban, Batéban és Kaposhomokon, amelyeket szerdán küldünk el a MÁV-nak egy levéllel együtt – mondta el lapunknak Molnár Edit, Csoma polgármestere. Hozzátette: azt szeretnék, ha jelzés esetén megállna a vonat a települések állomásain, megállóhelyein, hiszen sokan használják jelenleg a vasúti közlekedést munkába járásra.

Az sem világos, hogy a jövőben a vasúttársaság dolgozóinak utazási költségeit a Volánbusz járatain hogyan fogják támogatni.

Késő este is indul majd járat Fonyódra a fővárosból

A vonatok menetideje a menetrend módosítása miatt tíz perccel csökken. A somogyi megyeszékhely és a tolnai város között kétóránként vonathoz csatlakozó autóbusz-menetrend is életbe lép és a buszok érintik a vonatközlekedésből kiszoruló településeket, azaz Kapospula, Attala, Csoma, Szabadi, Baté, Kaposhomok és Taszár érintésével közlekednek. Az új vasúti menetrendből az is kiderül, hogy az esti órákban is indulnak vonatok a fővárosból vidéki városokba és vissza. Így például este fél kilenckor is indul majd vonat Fonyódra a Déli pályaudvarról, de újabb vonatok is járnak majd a Balaton irányába.