Több mint 20 ezer olyan férfi él közöttünk, aki szembesült már a prosztatarák diagnózisával, további legalább 20 ezer férfi pedig már ma is prosztatarákos, csak erről a következő 4-5 évben fog tudomást szerezni. A prosztatarák a szűrések révén időben felfedezve ma már jó eséllyel gyógyítható vagy hosszan kordában tartható betegség, ám nem elég, ha a férfiak csak passzív elszenvedői a kezeléseknek. Egyre több tudományos kutatás támasztja alá, hogy azok a prosztatarákos férfiak, akik a diagnózis után napi szinten, rendszeresen mozognak, sportolnak, fizikailag aktívak, nemcsak jobb életminőségben élhetnek, de az életkilátásaik is jobbak. Ezt szerette volna tudatosítani a Magyar Rákellenes Liga és a Gyógyulj Velünk Egyesület, amikor idén második alkalommal meghirdette a „45 nap alatt a Föld körül” országos kilométergyűjtő akciót. Arra biztattak mindenkit, hogy adjon hírt a saját mozgásáról, a www.45nap.hu oldalra töltse fel aktivitásait, küldjön másokat is motiváló üzeneteket és fotókat.



Az eredeti célkitűzés az volt, hogy legalább 30 ezer kilométert sikerüljön összegyűjteni, ezzel Magyarország szélességi fokán képzeletben megkerülni a Földet. A honlapon egy térképen folyamatosan lehetett figyelni, hogy hol tartanak a csatlakozók. Végül majdnem kétszeresen sikerült a célt megvalósítani: több mint 55 ezer kilométer gyűlt össze, 190 helyszínről 32-féle mozgásformát töltöttek fel a résztvevők. Több mint 500 fotó érkezett be, amelyek a kilométergyűjtő honlapon és a Gyógyulj Velünk Egyesület Facebook albumában is megnézhetők.



A program záróeseményeként a Magyar Rákellenes Liga neves szaktekintélyeket kért fel a betegeket és családjaikat segítő előadásokra. Prof. dr. Tenke Péter, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház urológiai osztályának vezető főorvosa a robotsebészet hazai lehetőségeiről, prof. dr. Nyirády Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatója az életmód és a mozgás szerepéről, dr. Beöthe Tamás, a Péterfy Sándor Utcai Kórház urológiai osztályának főorvosa a prosztatarák és a férfiszerepek konfliktusáról, a lelki megküzdésről, a panaszok csökkentésének lehetőségeiről beszélt. Az idén 5 éves, a Janssen támogatásával futó országos 10 Ezer Lépés Programról és a „45 nap alatt a Föld körül” kilométergyűjtésről Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke és Kalotay Gábor, a Gyógyulj Velünk Egyesület elnöke szólt.