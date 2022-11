Összesen 3 nap híján 44 évet húzott le a MÁV-nál, és hajdan mozdonyvezetőként is munkába állt. A könyvírás hobbiból indult még három évtizeddel ezelőtt, sok anyagot gyűjtött hozzá, levéltárakban is kutatott. Megírta a balatonfenyvesi gazdasági vasút történetét is. A „Hetven éves a C-50 motormozdony 1952 – 2022” című könyvének bemutatója Balatonfenyvesen volt a hétvégén. Lombár Gábor polgármester köszöntője után Bacsinszky Tibor, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület elnöke adott tájékoztatást az általuk eddig kiadott könyvekről. Ezután megkoszorúzták a C 50 -es mozdonyt, amit a 7-es út mellett állítottak ki a településen. Ezt követően a meghívottak és érdeklődők felszálltak a kisvasútra, és Csisztafürdőig vonatoztak, ahol megtekintették az év elején átadott, jelenleg önkormányzati tulajdonban álló vasútállomás épületét. Az emeleten lévő madármegfigyelőből remek kilátás nyílt a Nagyberek középső részére.