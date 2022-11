A hetvenegy férőhelyes Nyitott Kapu Gondozási Központban kedden nyolcvan, szerdán nyolcvankét hajléktalan éjszakázását kellett megoldani. A szakemberek szerint még többen is érkezhetnek a következő napokban, ha hidegebbre fordul az idő. Csütörtökön délután a melegedő is megtelt hajléktalanokkal, akiknek egy kis meglepetésben volt részük. Az Első Kaposvári Lions Klub tagjai adventváró gulyás partyt rendezett nekik, hogy egy kis lelket is melengető étellel segítsenek nekik.

Fotós: Lang R.

– Harmadik alkalommal rendezünk gulyás partyt a rászorulóknak. Hatvan adag ételt osztunk szét köztük, amelyhez kenyeret és szaloncukrot is kapnak a hajléktalanok – mondta Kriston Ágnes, az Első Kaposvári Lions Klub elnöke, aki azt is elmondta: nemcsak az advent előtti időszakban, hanem más ünnepekkor is szívesen támogatják a fedél nélkülieket.

Fotós: Lang R.

– Készíttettünk már szemüveget is nekik, illetve korábbi években meleg zoknival és ágyneművel kedveskedtünk nekik – tette hozzá az elnök.

– Jól jönnek a házias ízek, sokat jelent ez advent idején. Ilyenkor több támogatást kapunk, az ételek, édességek a családias emlékeket segítenek felidézni a gondozottjainknak – mondta Nagy Bernadett Beáta, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője.

– Mit osztanak itt? – kérdezte a sor láttán egy idős nő, majd ő is beállt az ételért a sorba.

Fotós: Lang R.

– Nagyon örülök, hogy segítséget kaptunk. A gulyást biztos, hogy mindenki szereti. Szeretem én is, de a kedvencem a hús hússal – nevetett Orsós László, miközben a gulyást kóstolta. Hosszú sor alakult ki a hajléktalanszállón a gulyásért, hiszen mindenki szívesen fogyasztotta a jószándékkal készült meleg ételt.