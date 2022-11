Siófok–kaposvár Elindult az Európai Mézes Reggeli kampány, melynek során mintegy 900 iskolába és óvodába, 170 ezer gyereknek juttatnak el mézet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) tagjai. A siófoki Beszédes József Általános Iskolában pénteken tartott nyitórendezvényen Nagy István agrárminiszter elmondta: Magyarországon 20 ezer méhész gondoz 1,2 millió méhcsaládot, ezek a rovarok teszik termékennyé a körülöttünk lévő világot. Felhívta a figyelmet rá: ha a méhek nem lennének, a polcokról minden hatodik termék eltűnne. Az eseményen részt vett Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság nagykövete is, aki elmondta: örömmel látják, hogy Magyarország partner a mézfogyasztás népszerűsítésében. Bross Péter, az OMME elnöke elmondta: idén az aszály ellenére igen jó évet zárnak a méhészek. Mivel azonban máshol is jó volt a termés, pillanatnyilag nehéz értékesíteni a terméket az uniós piacon, amelyet a kínai és az ukrán termékek uralnak.

A kampányt támogató Sió-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója, Mészáros Dezső arról beszélt, hogy a klímaváltozás méhekre gyakorolt hatását már a gyümölcslétermelők is érzékelik. Ezért idén tavasszal a siófoki cég a méhészek szakmai egyesületének támogatásán túl méhlegelőt létesített a területén, s kampányokat is tart. Kaposvárt is érintette a rendezvénysorozat: mézes reggelit kaptak pénteken a MATE gyakorló óvodába járó gyermekek. Az akác és a hárson kívül vegyes virágmézet is kóstolhattak, s a rendezvényre meghívták Hanzel Róbert méhészt is.