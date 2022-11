Bogdán Zsolt négyévesen került nevelőszülőkhöz. Az óvodától az egyetemig végigkísérte életét a tehetséggondozás. Úgy érzi, ha eredeti családjával marad, teljesen más életutat járt volna be.

– Mindig a kommunikációs készségemre építettek – mondta. – Sokat szerepeltem, és középiskolásként szónokversenyt nyertem. Végig színésznek készültem, ám a pályaválasztás idején felhagytam ezzel az álmommal. A tanítói pálya is közel áll hozzám, fontosnak tartom, hogy a fiatalok előtt mintaként szolgáljon az életem. Ha a családomban maradok, most biztosan az utca szélén állnék – mondta Bogdán Zsolt, aki a MATE pedagógiai karán végzett.

Kalányos Mónika elsőként szerzett diplomát családjában. Lábodon él és Nagyatádon dolgozik óvodapedagógusként. – Folyamatosan tanultam, de a felsőoktatásba 2011-ben kapcsolódtam be, harminc évesen – emlékezett vissza. – Elvégeztem az óvodapedagógiát. Az egyetemen a Tudományos Diákköri Konferencián a roma gyerekek játékairól és társas helyzetükről szólt az előadásom, amely a szakdolgozatom témáját is adta. Fontosnak tartom, hogy olyan példával járjak előttük, ami előbbre viszi őket az életben – mondta Kalányos Mónika, akit családja maximálisan támogatott tervei megvalósításában.

Tóth-Orsós Sarolta kevésbé támogató környezetből jött, de már utazó gyógypedagógusként dolgozik. – Iskolákban, intézményekben és a barátaimtól kaptam meg a támogatást – mondta. – Voltam egyszerre pedagógus és diák, mentor és mentorált. A Roma szakkollégium egykori tagjaként erről beszélek a hallgatóságnak.



Fotó: Lang Róbert

Egymást segítik

Az országban 1200 akkreditált Tehetség Pont működik, Somogyban csaknem harminc helyen segítik a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok boldogulását.

– Sajnos még mindig sok a fehér folt – mondta Sárdi Péter, az egyesület elnöke. – A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület egyik célkitűzése, hogy a meglévő tehetségpontok folyamatos lehetőséget nyújtsanak a módszertani fejlődésben. Tudjanak kommunikálni egymással, megismerjék az országos gyakorlatot, és nem titkolt célunk, hogy a Tehetség Pontok száma gyarapodjon.

A szerdai módszertani találkozó a nyílt nap folytatásaként kapott szerepet az egyetem életében. A résztvevők életútjuk bemutatásával, tapasztalatcserével és ötleteik, javaslataik megosztásával segítik egymás munkáját. Egy-egy módszertani találkozó a hibák feltárására is lehetőséget nyújt, mert a szakemberek szerint abból is lehet tanulni.