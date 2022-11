Kaposszerdahely Elkészült a kaposszerdahelyi önkormányzat konyhája. A mikrotérségi központ alagsorát építették be, ahol kétszáz fő számára tudnak ebédet főzni. Prépost László polgármester elmondta: a Magyar Falu Programban 70 millió forintot nyertek a beruházásra és e mellé 10 millió forint önrészt is biztosított az önkormányzat. Az óvoda, önkormányzat és szociális étkeztetés mellett lehetőség van a vendégebédek elkészítésére is.