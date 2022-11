Ez a jégkoronghoz hasonló labdajáték a Balaton-parti városban iskolai és egyesületi keretek között is űzhető. Népszerűségét mutatja, hogy a sportág fonyódi képviselői az elmúlt évtizedben már az országos floorball vérkeringésébe is bekerültek.

– Az elmúlt években nem múlhatott el úgy országos verseny, hogy fonyódiak ne vettek volna részt rajta, mondta Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. – Legutóbb az az elismerés érte a lányokat, hogy öten bekerültek az U19-es válogatottba és részt vehettek a lengyelországi világbajnokságon. A neves viadalon Fonyódot Bodó Kata, Csermely Jázmin, Huber Lili, Koponyás Laura és Zsiborács Anna képviselte játékosként, a szakmai stábot Bodóné Nagy Orsolya erősítette, mint fizioterapeuta. A lányok a C csoportban küzdöttek meg Kanada, Új-Zéland és Olaszország legjobb U19-es játékosaival, ahonnan sikeresen továbbjutottak, majd a rájátszásban a norvégokkal is összemérték tudásukat, innen azonban már nem tudtak továbbjutást kiharcolni.

Magyarország végül a tizedik helyen végzett a világbajnokságon. A fonyódi lányok teljesítményére nagyon büszke a fonyódi városvezetés, ezért nem maradhatott el teljesítményük jutalmazása sem. – Nagy büszkeségeink ők, ezért az október elején tartott Tök jó napon köszöntöttük őket együtt a városlakókkal a Dísz téren, idézte fel Erdei Barnabás.

Kiemelte: Fonyódon minden sportágnak teret biztosítanak, a floorballnak pedig már nagy hagyományai vannak, ezért ahol tudja, segíti a sportág képviselőit a városvezetés.