Az autó megjelenése férfiszemmel inkább bohókás, de a teszt során minden megkérdezett nő egyértelműen rajongott az élekkel itt-ott megtört gömbölyded formáért. A Ford Máté egy ST-Line kivitelt biztosított számunkra, ahol a kiegészítő dekorelemek tényleg vadítottak valamelyest az autón, de ijesztővé azért nem tették. A városi terepjáró kötelező elemei mind fellehetőek a Pumán is. Viszonylag magas felépítmény, ami mondjuk egy padkázásnál biztos megmenti az autó alját, de ilyen a nagy üvegfelületekben folytatódó magasra húzott motorháztető is.

Ford Puma Fotó: Barkóczy László

A teszten nálunk járt Puma technikailag is felvonultatta azt, amit az autóipar egy tízmillió forint alatti autóban csak kínálni tud. A háromhengeres, ezer köbcentis motor haloványnak tűnhet egy ekkora karosszériához, gondolhatták ezt a Ford mérnökei is. Ezért aztán turbóval, és elektromos segédhajtással is ellátták a kis méregzsákot. Ez utóbbival azt is elérték, hogy hibrid-hajtású autóként gondolhatunk a Pumára. A teszt során kiderült, szükség is volt minden varázslatra, hogy dinamizmussal áldjuk meg a lendületet.

A mild-hybrid kifejezés mögött egy akkumulátor dolgozik csendben, mely segít a gyorsításoknál, és energiát nyer vissza a motorfékes üzemnél. Fékezésnél nem, de ez is csak abból derült ki, hogy a műszerfalon büszkén mutatta, most éppen hogyan teszi könnyebbé életünk a beépített akksi.

Az új Puma igazi lételeme a város. Országúton is elmegy természetesen, de ott azért érezzük, hogy a pampák királya azért mégiscsak az oroszlán. A magas felépítmény röptetéséhez türelem kell, és noha az autó nem szélérzékeny, kanyarokban a vártnál jobban bedől. A lassabb, technikásabb városi haladást viszont maximálisan kiszolgálja az új modell. A mostanában elterjedt három üzemmódon túl (eco, sport, normal) további lehetőségeink is voltak testre szabni a menetdinamikát. Ezek roppant látványosan jelentek meg a műszerfalon, de abban azért kételkednék, hogy ezt valaki napi szinten, életvitelszerűen használná a későbbiekben. Viszont a hiperkönnyű, gyakorlatilag kisujjal forgatható ám vastag kormány, könnyen kapcsolható, pontos hatfokozatú váltó, és jó kilátás körben az egész autóból, az igazi alkotóelemek a siker receptjéhez. Ehhez sokat hozzátesz az is, hogy a Puma fogyasztása több mint baráti. Nem dőlve be semmilyen sportosságnak, de nem is a volán mögött szunyókálva, a teszt alatt nem kért többet az autó hat liternél száz kilométeren.

Az autó belterére sem lehet panaszunk. Modern formák és élek biztosítják a tudatot, hogy modern autóban ülünk. A helykínálat is kielégítő a kategóriájában. Nem lötyögtünk a teszt során, de nem is panaszkodtunk, hogy elgémberedett volna valamelyik végtagunk. Az anyaghasználat beltérben jó volt, ahol a sofőr és utas egy autót tapizni szokott, ott jó fogású anyagokkal találkoztunk. A csomagtér tágas és jól rakodhatónak bizonyult, komoly kifogásokat kell találnia annak, aki ezt kevésnek érzi.

Az általunk tesztelt Puma zsúfolásig tele volt kényelmi és biztonsági extrákkal. Táblafelismerő, szélvédő fűtés és sávelhagyás figyelő is került bele, szerencsére ez utóbbit egy gombnyomással ki lehetett kapcsolni. A rengeteg légzsák, digitális klíma szinte már elvárt alap a kategóriában. De azt mindenképpen ki kell emelni, hogy volt annak egy különleges varázsa, mikor egy hideg őszi reggelen az autót elindítva, pillanatok alatt felfűtötte az utasteret, miközben melegítette az ülést és a kormányt is. A központi kijelző teljesen személyre szabható, és minden fontos információ kiiratható vele, ha éppen nem a beépített navigációt használjuk. Az Apple Carplay szolgáltatást sajnos csak vezetékesen tudta az autó. De volt benne olyan extra is, melyre így 2022-ben tényleg nem számítottam. A fedélzeti egység magára vállalja a felelősséget, és számtalan nyelvre megtaníthat bennünket. Mert vagy tizenöt nyelv közül választhatunk, ahogy az autó kommunikálhat velünk, ám a magyar nincs közte. Elvagyok az angollal is persze, csak azt gondoltam mostanra ilyen új autó, amit nem a tengerentúlról hoznak be, már nem létezik. És mégis...

Összességében látszik az autón, hogy sikerre van ítélve. Az autó alapára kilenc millió párszázezer forinttól indul, amit extrák választásával közel 14 millióig is feltornázhatunk. A Puma egy divatot lovagol meg profi módon, és alkalmazza azokat az egyszerű és olcsó trükköket, mellyel egy pillanat alatt megszeretteti magát gazdájával. Az autóvásárlás sohasem racionális döntés – még ha igyekszünk is mindig úgy beállítani – és a Fordnál tudták ezt. Egy megnyerő formára támaszkodva, patikamérlegen összeválogatott modern technológiákkal megtámogatva várják, hogy a Puma modellnév végre az legyen, aminek mindig is megálmodták: egy kicsi, ám sikeres gyönyörűség, amelyre évtizedek múlva is mindenki emlékszik.