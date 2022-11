Az intézmény legrégebbi épületszárnya 60 évvel ezelőtt, 1962-ben épült. Az iskolában 55 évvel ezelőtt, 1967-ben mutatták be Illyés Gyula az Éden elvesztése című művét, amelyen az író is jelen volt. Harminc évvel ezelőtt, 1992-ben vette fel az intézmény Illyés Gyula nevét, aki 120 évvel ezelőtt született.

Tóthné Bali Klára, az iskola igazgatója elmondta, a négyes ünnepet ötévente szervezik meg. A csütörtöki születésnapi eseményre meghívták az iskola egykori dolgozóit is, akik közül néhányan az intézmény 60 évvel ezelőtti avatásán is ott voltak.

A megemlékezésen leleplezték Szijj Mária, az iskola pedagógiai asszisztensének kezdeményezésére és irányításával készült 96 centiméter magas és 64 centiméter széles origamiképet, amely Illyés Gyula arcképét ábrázolja.

Fotós: TIBOR KOVACS



Az alkotásnak szeptember utolsó hetében álltak neki az iskola tanulói és a pedagógusok. Sok diáknak annyira megtetszett a papírhajtogatás, hogy nem csak technikaórán, hanem szünetben az aulában, az udvaron és még a buszon is serényen tevékenykedtek. Az arckép „ezer papír”-technikával készült, amely több mint 14 ezer apró darabból áll. Ehhez csaknem félezer A/4-es méretű papírlapot használtak fel. A kép az iskola auláját díszíti. Egy molinót is kihelyeztek az intézményben. Az alkotás egy rajz alapján készült el.

Tóthné Bali Klári hozzátette, a születésnaphoz kapcsolódva több programot is szerveznek a tanévben. December elsején a Hétmérföldes csizmában elnevezésű sportversenyt, amelyre több iskola diákjait is várják.



Fotók: Kovács T.