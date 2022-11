Az autó külseje jó illeszkedik mind a Nissan új látványvilágába, mind pedig a mai autók passzív-agresszív megjelenési trendjébe. A technológia fejlődése már vagy tíz éve elkergethette volna a hatalmas és bamba lámpatesteket az autókról. De a tervezők nem találtak költséghatékony módot arra, hogy száműzzék a „tágra zárt szemeket” az autóik sarkairól. A Nissan végre meglépte, és minden elismerés megjár az eredményért. A városi terepjárók általánosan ormótlan dobozából a vad LED lámpákkal varázsoltak egy kívánatos, szemnek tetsző formát. A szépség persze elsősorban izlés dolga, de aki erre a formára elhúzza a száját, még nem lépett túl a lovaskocsik múltidéző formavilágán. Az általunk tesztelt modell gyöngyházfehér színben tündökölt, de belelapozva az internetes katalógusokba, hamar kiderült, hogy nincs szín, ami ne állna jól az autónak.

Fotós: Barkóczy László

A Qashqai már kívülről is nagynak tűnik, és nem is akar kicsinek látszani. A nagy felépítés konszolidált úttartást feltételezett, ám a tesztek során kiderült, magas súlypontjához és nagy méretéhez képest ha nem is kanyarvadász, de kicsit sem csökkenti a kanyarodás közbeni biztonságérzetünket. A beltér szintén tágas, és ebben nagy szerepe van a vizuális trükköknek, melyeket a Nissan tervezői használtak az utastérben. Bőséges helykínálat várja az utazni szándékozókat úgy elől, mint hátul. Régóta vadászom az olyan autókat, amik nem egyszerűen csak léteznek és rendelkezésre állnak egy utazáshoz, de beszállás után szinte körbevesznek, funkcionalitásukkal kvázi otthont teremtenek. Az új Qashqai teljesíti ezt az – elsőre valóban furcsa, és egyáltalán nem tudományosan megalapozott – kritériumot is. Ezt úgy éri el, hogy az ember közben nem kap klausztrofóbiás rohamot az agresszíven ráhajló műanyagoktól. Sőt, a mérnökök figyeltek arra is, hogy amit a kezünkkel elérünk az utastérben, annak kellemes tapintása legyen, így keltve folyamatosan azt az érzést, hogy egy igazi prémium autóba ülünk. A tesztautóban panoráma üvegtetőn nézhettünk egy szebb világba. Nem túlzok, ha azt mondom, ezt a kiegészítőt felirathatóvá tenném az orvosokkal. Mert ennél hatékonyabb depresszió elleni megoldást autóban még nem láttam. Annyi fényt enged az utastérbe, hogy bárkivel megszeretteti előbb a hátsó üléseken az utazást, majd aztán idővel akár az életet is.

Nissan Qashqai 2022 - az üvegtető a Nissan egyik legnagyobb húzása

Fotós: Barkóczy László

Az autót egy 1.3-as, turbós benzinmotor hajtja. Itt megint az előítéleteink visznek minket tévútra, hiszen nehezen hihető, hogy a nagy karosszéria mozgatására elég lesz ez a lökettérfogat, még ha turbóval is van megvadítva. Aztán menet közben cáfolódnak megint kritikus gondolataink: utcai versenyeken ne induljunk, de igazából nincs olyan közlekedési helyzet, ahova a több mint 150 lóerő dinamikája és ereje ne lenne elég. Pont ahogy a cikk elején írtuk. Nincs tele lóerővel, hanem pont annyi van belőle, amennyi kell. Azért van, ahol szembetűnő, hogy a marketing osztály sem hagyta békén a Nissan tervezőmérnökeit. Ezért lett az új Qashqai Mild-hybrid, ami annyit jelent, hogy valahol az autóban van egy elektromotor, ami segíti a benzinmotort. Hogy hogyan, és miben, az a teszt alatt nem derült ki. A műszerfalon semmi jele nincs az ampervadászatnak, vagy éppen a zöld energia bármilyen jellegű felhasználásának. Először furcsálltam, hisz minden gyártó büszkén vetíti az egérmozit a kijelzőre, hogy autója modernségét bizonyítsa. A Qashqai-ban ennek nyoma nincs, és pár óra kellett, hogy rájöjjek: nincs is rá semmi szükség, nem kell engem vakítani.

A műszerfal és a központi kijelző természetesen a mai divatnak megfelelően teljesen digitális. Nem lehet rajt állítani ezer féle színt, mindenféle varázslatot. Mégis mindent mutat amit kell, nem tolakodóan, ízlésesen. Pont ahogy egy igaz társtól elvárjuk. Vezeték nélküli telefontöltés, és Apple Carplay, valamint minden a kategóriában elvárt biztonsági kütyü benne van az autóban. A Qashqai nagyon bölcsen nem akar választani sem. A hagyományos USB csatlakozók lassan kikopnak az autókból, míg az újfajta USB-C-k még nem terjedtek el. Ezért a nissanosok gondoltak egy merészet, és mind a két típusú csatlakozóból raktak az autóba előre, hátra is. Van módválasztó, de ez sincs túllihegve: normál, sport és eco. Ezt sem fogjuk sokszor kapcsolgatni, hisz normál módban is jól ugrik, a sport inkább megint csak marketingfogásnak tűnik. Amit viszont kötelezővé tennék minden autóban, az a Head Up Display. Ez a kiegészítő a sebességet, és egyéb fontos, illetve kevésbé fontos adatot képes a szélvédőre vetíteni. Azon túl, hogy elképesztően jól néz ki, tényleg sokat segít abban, hogy az útra figyeljünk. Ráadásul egyáltalán nem zavaró a megjelenítés. Most fordult velem elő először, hogy nem a telefonom navigációját használtam, hanem az autó sajátját. Mert ez utóbbit a Qashqai elém vetítette, ami már szinte viccesen egyszerűvé tette az útkereséseimet a világban.