– A kisgyermekeket igazán meg lehet érinteni a művekkel, és a zenei ízlésük még formálható – mondta Standi Szilvia. – Meg tudjuk mutatni, hogy nemcsak a könnyűzene létezik, hanem más műfajok is. Ennek érdekében járom az országot, és gyermekműsorokat tartok óvodától a gimnáziumig. Változó a fogadtatás, de általában nagy a lelkesedés.

Most végzett a Debreceni Egyetemen opera és magánének szakon, de pedagógusnak is tanult. A Magyar Rádió énekkara mellett is dolgozik kisegítő szerepkörben. Nyáron a Tiroli Operafesztiválon vett részt, ahol kamatoztatta a tudását.

– A gyerekek hálás közönség, de nem könnyű előttük fellépni, mert mindent észrevesznek, és rögtön őszintén reagálnak – mondta Lakatos Gergely, aki szintén előadóművész, és tíz évet töltött a debreceni Csokonai Színházban az opera tagozaton, valamint énekkarban is fellép szólistaként.

A Tallián Utcai Tagóvoda 2009 óta egy művészeti programot ismertet meg az odajáró gyermekekkel, és ennek keretében évek óta szerveznek ovikoncerteket, mondta Horváthné Weil Katalin tagóvoda-vezető. Minden évszakot óvodakoncerttel zárnak, így minden nevelési évben négyszer hívnak fellépőket. Csak tiszta forrásból táplálkoznak, ezért vagy klasszikus zenét, vagy népzenét hoznak el az óvoda falai közé, mert ez illeszkedik a nevelési célkitűzéseikhez. Jelenleg ötvenhét kisgyermek jár az óvodába.