Munkájukra nagy szükség van, hiszen Magyarországon évente mintegy nyolcezer gyerek jön világra koraszülöttként. Somogyban ez a szám az összes születési szám mintegy 10 százaléka. Tavaly 247 kisbaba született a vártnál előbb megyénkben. A koraszülött ellátás során speciális eszközökre, inkubátorokra van szüksége a szakembereknek, hogy a kicsik a legjobb ellátást kapják, de legalább ilyen fontos, hogy biztonságban érezzék magukat. Ezt segítik azok a kis horgolt polipok, melyek ötlete Dániából indult, s amiket most a kelevízi önkormányzat közfoglalkoztatottjai készítettek el. A tíz darab horgolt polipot és puha takarókat Hornyák Valéria, a kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály vezetője és Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere adta át a kórház ápolási igazgatójának Héra Eszternek és a gyermekosztály vezetőjének Major Andreának. Az osztályvezető főorvos elmondta: a horgolt polipok nem csupán aranyosak, hanem annál sokkal fontosabb funkciójuk van, a kis csápokat – a köldökzsinórhoz hasonlóan - a babák meg tudják fogni, amitől olyan biztonságban érzik magukat, mintha az anyaméhben lennének. Mindezek mellett egy óriási textilpolippal is gazdagodott a gyermekosztály, ez volt ugyanis a hivatal idei pályaválasztási kiállításának kabalaállata, ami most új otthonra talált.

Fotós: Kovács Tibor