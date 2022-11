Szulok A Mikulás, ahogy az a Szulok község önkormányzata közösségi oldalán közzétett üzenetéből is kiderül, postaládát küldött a település gyermekeinek. Ide várja a kicsik rajzait és leveleit is, amelyben leírhatják, mit is kérnek tőle. Ezt követően a Mikulás segítői fogják eljuttatni a Nagyszakállúnak az összegyűjtött leveleket. Ahogy a Mikulás üzenetében írja, „messzilátóval” figyeli, mennyire fogadtak szót a gyerekek, tudnak-e jót cselekedni másokkal és teljesítették-e a kéréseit.