Ha bevalljuk, ha letagadjuk, valahogy mégiscsak úgy vagyunk vele: mindig kell egy hely, ahová el lehet menni. Oda, ahol szívesen látják az embert, ahol szólhat, ahol panaszkodhat, ahol ha nem is megoldást adnak, de legalább meghallgatják azt a néhány mondatot, ami legjobban foglalkoztatja, amitől ideges vagy éppen boldog. Közösségeink több ilyennel is szolgálnak a tisztességes falusi italmérésektől egészen a felekezet szerint szelektáló istenházakig. A baj csak ott van, hogy mindegyik elvár valamiféle elköteleződést, szenvedélyt, akár károsat is; mindenki ítélje meg vérmérséklete szerint, hogy melyik melyik.

A legsemlegesebb a nyilvános közösségi terek közül talán a posta hivatala, ahol egy emberrel biztosan lehet találkozni anélkül, hogy inni vagy politizálni kellene vele. Ráadásul hasznos az időtöltés is, hiszen valamiféle ügyet bizonyára el lehet intézni a látogatás során, legyen csekk, befizetés, kifizetés, levél vagy Fortuna megkísértése sorsjeggyel, lottószelvénnyel, de még az aktuális olvasnivalót is be lehet szerezni, ha igény támadna a betűkre.

Szeretjük a kispostáinkat. S ez abból is látszik, hogy az elszabadult energiaárak miatt bezárásra ítélt hivatalok megmentéséért megmozdultak a sorsjegyvásárlók, a nyugdíjvárók, a csomagfeladók, a képeslap- és levélküldők, a csekkbefizetők; az emberek. Például Kaposfüreden és Toponáron, a Pécsi utcában is. Békésen beszélgetni, találkozni másokkal akkor is jól esik, ha az utolsó kocsmából kifogyna a sör, ha lekésnénk az utcában mozgó boltot, vagy nem lenne, aki elmondja hetente egyszer a szentmisét.