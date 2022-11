A lelkipásztor elmondta, hogy az ünnepi alkalomra Szent Orbán és Szent Viktor ereklyéivel új faoltár is készült, valamint új tabernákulum, oltárkép, kórusfeljáró, oltárterítők is készültek. A búcsúi ünnepi szentmisén Varga László kaposvári megyés püspök megáldotta a templomot, szent olajjal megkente és felszentelte az új oltárt. Szentbeszédében a megyés főpásztor Szent Imre nagyságát méltatta.

– Igaz ember, krisztusi ember és szent ember volt egyszerre – hangsúlyozta. – Az az igaz ember, aki hiteles, akinek a gondolatai, a szavai és cselekedetei között egység van. Azt mondja, amit gondol, és azt cselekszi, amiről beszél. Valamennyien lehetünk hiteles, igaz emberek.

A beszéd végén Szent Imre közbenjárását és imáját kérte, hogy a jelenlévők is meg tudják élni az emberségnek e három fokozatát.

Fotós: Kiss K