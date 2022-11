Volt, akit ölbe vett, más csak ölelkezve fotózkodott a Kaposvári Campus Máté mókusával. Tőle nem messze Hope, a barna labrador gyűjtötte be a simogatásokat. – Évek óta végzünk a Neveléstudományi Intézetben állatasszisztált foglalkozásokat, szeretnénk ezeket bemutatni az érdeklődőknek – mondta el Iváncsik Réka, miközben egy jutalomfalatot adott két éves kutyájának, aki betanulós státuszban van még. Élethű újszülött babával is lehetett találkozni, amelyeket a csecsemőgondozó képzésen használnak. A standoknál az oktatók mellett hallgatók is várták az érdeklődőket. – Szeretünk a campusra járni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk a képzéssel kapcsolatosan – mondta el Pilgermáyer Panna harmadéves gyógypedagógiai szakos hallgató.