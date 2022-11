Lezárások, bezárások… Szinte mindennap használt kifejezéseinkké váltak az elmúlt három évben. Sőt, az az érzésem, hogy mintha teljesen új értelmet nyertek volna ezek a szavak. Először a Covid miatt zárkóztunk be, nehogy megfertőződjünk, vagy éppen másokat megbetegítsünk. Napjainkban inkább a magas rezsiköltségek miatt vagyunk kénytelenek gyakrabban otthon maradni, mert a kulturális- és sportintézmények egy része átmenetileg bezárt. A minap teljesen új fajta lezárással szembesült egy ismerősöm. Gyanútlanul és teljesen jó szándékkal hagyta egy kaposvári nagy áruház parkolójában az autóját, hogy telekocsival, barátokkal utazzon tovább egy vidéki rendezvényre. Este tíz után fuvarozták vissza a városba, ahol a saját autójával szeretett volna tovább menni. A parkoló azonban lánccal volt lezárva mindegyik bejáratánál. Az autóját rabul ejtették. Főhősünk hiába járta körbe a területet, azt éjszakára gondosan lezárták lánccal, lakattal. Azon nem is gondolkodott, hogy vajon mi az oka az éjjeli parkolóstopnak, s hol nem vette észre a táblát, amelyben felhívják rá a gyanútlan autósok figyelmét e korlátozásra. Egyedül csak az járt a fejében, hogyan szabadíthatná ki az autóját a rabságból.

Kereste a kiutat, mert hitt abban, hogy ha akadályt gördít elénk az élet, abból akár tanulhatunk is. A parkolót körbeölelő padkát nem merte átugratni, és a zöldterületen sem kívánt áthajtani. A tujasor ledöntése sem jöhetett szóba. A magyar ember persze nem elveszett fajta, bárhol feltalálja magát. Még egy sötét, lezárt parkolóban is. Végül a járdán át távozott autójával, s közben azon gondolkodott, vajon tűz esetén hogyan közelítené meg a barkácsáruházat a mentő és a tűzoltó?