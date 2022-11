Alkalmi könyvesbolttá változott a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar kaposvári képzési központjának aulája a hétvégén. Az Alexandra Kiadócsoport több kisebb raklapszigetet készített és azokon árulta a mintegy 3000 különböző című könyvet. A legolcsóbb kötetet 100 forintért, a legdrágábbat több ezerért lehetett megvásárolni. Az olvasmányok többségét 90, 80 és 70 százalékos kedvezménnyel kínálták.

Matyi Alexandra a kiadócsoport vezetője lapunknak elmondta, azért is adták ekkora engedménnyel a könyveket, hogy ebben a nehéz időszakban mindenkinek lehetősége legyen hozzájutni az olvasás öröméhez. – A könyvek mintegy 90 százaléka teljesen új, a többi szépséghibás, de azok is majdnem tökéletes állapotúak – fogalmazott Matyi Alexandra. – Nyilván ezek sokkal olcsóbbak, de tényleg csak minimális hibájuk van. Kiszívta a nap, vagy valaki leejtette véletlenül és úgy sérült meg. Azonban egyik sem nyomdai hibás, a tartalmuk olyan, mint az épeknek. A könyvimádók ezt is elnézik – mondta a kiadócsoport vezetője.

Az alkalmi könyvvásáron minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő olvasmányt. A szervezők nagyon sok gyerekkötettel készültek, de irodalmi, politikai, krimi, történelmi és több más műfajú könyv közül is válogathattak az érdeklődők. Az esemény szombaton délelőtt 10 órától várta az olvasás szerelmeseit. Alig telt el negyed óra és szinte zsúfolásig megtelt a felsőoktatási intézmény aulája. Fél óra alatt száznál is több könyvet adtak el. Az első könyvvásárt Pécsen szervezték meg, utána Veszprémbe, majd Kaposvárra látogatott a kiadócsoport. Matyi Alexandra hozzátette; legközelebb Szegeden szerveznek hasonló eseményt és azt tervezik, hogy két hetente más-más városokba látogatnak el.