Befejeződött a balatonlellei Öregpark felújítása, amely így már a Rózsapark nevet viseli. Kenéz István polgármester egy hónapja számolt be arról, hogy a város több mint 31 millió forintos támogatást nyert a projekt megvalósítására. Mostanra el is készült a park középpontjában egy díszburkolatos közösségi tér, amelyet rózsákkal felfuttatott, árnyékoló pergola szegélyez, mely alatt padokat helyeztek el. A területen lévő régebbi padokat is felújították, a gyöngykavicsos parkot keresztező fő sétányok esztétikus, modern térburkolatot kaptak, a többire pedig új gyöngykavics került. Szelfipontot is kialakítottak a Rózsaparkban, ahol huszonkét napelemes lámpa gondoskodik az esti megvilágításról. A korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott, közel 56 millió forintos projekthez Balatonlelle önkormányzata 24,5 millió forintos önrészt tett hozzá.