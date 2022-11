Mirha illata szállt a teremben, ahová Schall Attila első látásra még csak nem is különleges kinézetű, ám igencsak érdekes hatású növényeket hozott. Első látásra akár sásnak is nézhettük volna a Kámost, amely köhögésre és alvászavarokra is kiváló, ám lélekemelő hatást is tulajdonítanak neki.

– Semmi mást nem kell csinálni vele, mint kiültetni egy tó mellé, ahol elszaporodhat hadd vigyenek belőle mások is. Nem védetté nyilvánított változatai kertészetekben kaphatók, így otthon, a kertbe kiültetve is jótékonyan hat ránk, segíti a földi és az égi világ közötti kapcsolat megteremtésében – vette kézbe Schall Attila az első látásra sásra hajazó növényt, amely mellett bárki elsétálna egy tóparton.

– A mai világunk eléggé eltávolodott az égitől, recseg-ropog mindentől, pedig lenne rá igény, hogy visszacsatlakozzunk rá – mondta az előadó, aki először az emberi agy rejtett zugában elhelyezkedő tobozmirigy jelentőségéről beszélt.

– A tobozmirigy a hét belső elválasztású mirigyünk közül a hatodik. Minden ősi kultúra egymástól függetlenül tisztában volt vele, hogy létezik és mi a feladata: többek között a föld és az ég közötti kapcsolatot működteti. Ahhoz, hogy működése intenzívebb legyen, szent olajokat használtak stimulálására. Nálunk magyaroknál a „Turulházi” királyaink felkenése is erről szólt. Nem volt elég a Szentkorona és az Esztergomi érsek jelenléte, azt is pontosan meghatározták, hogy a király testének mely pontjaira kell felkenni azokat az illóanyagokat, amelyek uralkodóvá teszik. Ha ez a SZER-tartás nem történt meg, nem lehetett király e nélkül senki – emlékeztette Schall Attila a hallgatóságot a királyok felkenésének misztikumára. Régen úgy tartották, hogy a felkenés eredményeként a királynak olyan intenzív rezgések érik a testét, hogy létrejön a vágyott földi-égi kapcsolódás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kis Jézust meglátogató mágusok is olyan ajándékot vittek, amely a király felkenéséhez kell: Mirhát és tömjént, amelynek füstje az égig száll.

– A fenyőfán képződő toboz és a tobozmirigy alakja egyforma. Ha a mirigyet ketté hasítanánk, sólyom alakot kapunk. A sólyom az ősi magyar kultúrában szintén az égi-földi kapcsolat jelképe volt, ahogy Egyiptomban is a sólyom fejű istenség: Hórusz – mutatta Schall Attila kivetítőn is a toboz alakzatokat. A fenyőt magas rezgésű növénynek tartják a szakrális berkekben, így tobozában is koncentrálódik lélekemelő hatása. Napjainkban ha nem is a beavatási kencéktől, de más toboztermésűektől mi magunk is emelkedett hangulatba kerülhetünk.

– A komló toboztermése szintén magas rezgésű – mutatta fényképen a növényt a belőle készült sör jó rezgést ad az italunknak, amely által jókedvünk lesz, jobb pszichés állapotba kerülünk, és az immunrendszerünk is erősödik ám a gabonából készült sörtől nem várhatjuk ugyan ezt a hatást – tette hozzá a szakrális botanikával foglalkozó előadó, aki a tobozmirigy működésének biológiai hátteréről is beszélt.

– A tobozmirigy pontjai úgymond „be vannak huzalozva” a látó és hallóközpontba. 5 millió pici kristály fény és hangjeleket generál. Ezért az arra alkalmas ember valóban lát és hall olyat, amit más nem, nem kell alkoholt innia, vagy bármilyen szerhez nyúlnia, anélkül működik – mondta Schall Attila, majd elővett egy újabb magas rezgésű növényt, a muskotályzsályát, amely mellett nem érdemes elsétálnia azoknak a férfiaknak, akiknek stresszesek a hétköznapjaik. Egy-két szippantás a növényből és a vérben lévő Ckortizol, stresszhormon lecsökken, és a tesztoszteron megemelkedik. Majd bemutatta a templomfa virágát, amelyet a legmagasabb rezgésű növénynek tartanak. Thai királyi paloták éke volt egykoron nemcsak virágai szépsége miatt, hanem a neki tulajdonított hatásnak köszönhetően. Napjainkban Thai temetőkben is található belőlük, hogy a gyászolók fájdalmukból kiemelkedhessenek. Azt gondolhatnánk, hogy a szakrális növényeknek csupán a papság és a mitikus gondolkodásúak tulajdonítottak nagy jelentőséget. Ám a történelem során gyakran megesett, hogy az aktuális ellenség irtotta a magyarok nemes kertjeit, amelyek gyakran szakrális terekként működtek. A törökök és a labancok is megcselekedték a kertirtást, az utóbbiak még csata végkimenetelét is kockáztatták, mert a gyógyító növényekkel teleültetett kertek eldózerolásával kezdték a háborút.









Keretbe: A magyar királynőnek volt a legjobb illata





Schall Attila a provance-i parfümmúzeumban tett látogatásáról is hozott egy érdekességet. Egy fényképen mutatta be azt a középkori parfümárust ábrázoló szobrot, amely a múzeum bejáratánál fogadta.

– A parfümárus mellkasán egy ládika lóg, amelyből a portékáját kínálja. Reklámszövegként pedig rajta a felirat, amellyel a magyar királynő vizét reklámozza. A magyar királynő vize volt a legjobb illatszeripari termék a középkorban, amelyet szerzetesek állítottak elő olyan növényekből, amelyeket ma gyógy-, vagy parfümnövénynek nevezünk – mesélte. A szakrális botanikus szerint ha jól párosították az anyagokat, akkor egymás hatását erősítették. Kitért a fáraók korának hetven napos szertartására is, amelyet művészetnek nevezett, hiszen a negyven fokos melegben megakadályozták, hogy a tetem bomlásnak induljon és a tudományuk még ma is időt álló.

Schall Attila az előadás végén bemutatta növényeit és ízelítőt nyújtott a beavatási szertartások kencéiből is.