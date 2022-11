Szombaton rendezte meg Kaposváron a Rotary Club a szokásos éves jótékonysági gáláját. Az eseményt évek óta nagy érdeklődés övezi, és mindig ugyanazért a célért rendezik: hogy segíthessenek vele másoknak.

Furcsa dolog, de valahogy úgy működik az emberek többsége, hogy nem szívesen kér segítséget. Még inkább nélkülözi a logikát, hogy minél nagyobb a baj, annál később jut eszünkbe támogatásért fordulni bárkihez. Vagy a kétségbeesés szorítja ki fejünkből a logikus gondolkodást, vagy a büszkeségünk tiltja, hogy beismerjük, segítség kell. Próbálunk hát a felszínen maradni, és vakon bízunk benne, hogy sorsunk, minden hányattatás ellenére egyszer majd jobbra fordul.

Nem kevésbé furcsa, de évszázadok óta jól működő megoldás, hogy szórakozni hívjuk a nemes cél érdekében azokat, akik képesek és akarnak is segíteni. A nyugati társadalmakban bevett szokás, hogy ha jól érezzük magunkat, akkor szeretnénk ezt a kellemes érzést megosztani embertársainkkal. Nem feltétlenül úgy, hogy táncra hívjuk őket, hisz azért ez sem megoldás minden problémára. De lehetőség teremtődik egy ilyen nemes mulatságon arra, hogy javak áramoljanak onnan, ahol az rendelkezésre áll, oda, ahol szűkében vannak a közjónak.

A kaposvári vállalkozók évek óta keresik azokat, akikért tenni tudnak, és akikért tenni érdemes. Adományok és felajánlások formájában segítik a rászoruló somogyi emberek életét jobbá tenni, amennyire azt lehetőségeik engedik.

Igazából nem is a kik, a hogyan, és a kiknek a fontos most. Hanem az, hogy akármilyen nehéz a mai világban előre jutni, a jó szándék még nem halt ki. Sőt építőköve lehet egy jobb jövőnek.