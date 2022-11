Az állatokat Takács Kata, a BundaZug Alapítvány elnöke vitte el a református intézménybe. A gyerekház növendékei és szüleik mellett a helyi bölcsődés és óvodás fiatalok is megsimogathatták, és játszhattak a Nagybajomból érkezett állatokkal.

Takács Kata érdeklődésünkre elmondta: az állatvédelemből hiányzik a nevelés, ezért fontos küldetésük, hogy a gyerekeknek megmutassák és megtanítsák hogyan kell odanyúlni és megérinteni az állatokat. Ezáltal ugyanis később nem piszkálják majd, hanem megtanulják tisztelni és szeretni azokat.

– Nagyon kedveljük az ilyen alkalmakat és nekünk megtiszteltetés, ha meghívnak, mert ez egy jó alkalom arra, hogy a mentett állataink kimozduljanak és emberekkel találkozzanak – mondta a BundaZug Alapítvány elnöke.

Takács Kata hozzátette: nagybajomi tanyájukon 40 kutya, ugyanennyi macska van, de kecskék, disznók, tyúkok, kacsák, libák, szamár, póni és már egy tehén is él a birtokon. Marosi-Szijj Judit, a gyerekház vezetője lapunknak elmondta: azért is szervezték meg a programot, mert a foglalkozásainkon gyakran utánoznak állathangokat és ismerkednek különféle élőlényekkel, ezért fontos, hogy a gyerekek élőben is lássák ezeket.

Az alapítvány ingyen vitte az állatokat a faluba, adományt azonban szívesen fogadtak. Többen konzervet, tápot és a kertekben megtermelt zöldséget ajánlottak fel, de plédet és állatos rajzokat is kapott a szervezet.