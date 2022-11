Idén ráadásul az ünnepek az egyik legnagyobb világeseménnyel, a labdarugó világbajnoksággal is egybeesnek, ami előreláthatólag tovább élénkíti majd a tévék iránti keresletet. Az Euronics Műszaki Áruházlánc megvizsgálta az előző hónapok tapasztalatai, illetve a korábbi évek sporteseményeit megelőző időszakok adatai alapján, hogy mi várható az idei év végére ebben a termékkategóriában.

Ezt mondják az előző évek tapasztalatai

A sporteseményeket megelőző időszakokban a nagy képátlójú készülékek iránt nő leginkább az érdeklődés. Amúgy is erős trend a nagy képátló felé való eltolódás, hiszen ezek a termékek jobbára a lakás közösségi terében, jellemzően a nappaliban kapnak helyet. Egy nagy helyiségben pedig kétségtelenül élvezhetőbb a nagy képernyő.

Az elmúlt évek nagy sporteseményei előtti, illetve alatti eladásai alapján az Euronics azt látja, hogy a 2018-as vb során összesen 62%-kal több televízió fogyott, mint az azt megelőző év azonos időszakában, a nagyobb képátlójú készülékek eladásai pedig 91%-os növekedéssel közel megkétszereződtek. Továbbá 87%-kal nőtt az olyan kiegészítők iránti kereslet is, mint a hangprojektorok. A tavalyi labdarugó-Európa-bajnokság némiképp speciális volt, hiszen ezt a világjárvány miatt 2020-ról 2021-re halasztva rendezték meg, így az Eb nem hozott magával olyan kimagasló növekedést, mint a vb – többek között azért sem, mert a 2020-as járványidőszak alatt sokan vásároltak új eszközt. A nagy kijelzős készülékek eladásai viszont így is 10% felett emelkedtek évről-évre, akárcsak a hangprojektoroké és egyéb kiegészítőké.

Mire figyel még a magyar vásárló?

Ugyan a vásárlók körében a képernyőméret a legfontosabb szempont a választás során, de nem az egyetlen.

Kijelzőtechnológia tekintetében a különböző LED-megoldások – MicroLED, MiniLED, OLED, QLED, QNED – szinte minden mást kiszorítanak a mai tévés piacról. A másik sokat hangoztatott szempont a választás során a felbontás. Full HD alatt a nagyobb gyártók készülékei között elvétve találni modelleket, a vásárlók nem is keresik az ennél alacsonyabbakat. Ugyanakkor a 4K és 8K készülékekből is egyre többet ad el az Euronics.

Egyértelműen az okos készülékeket, Smart TV-ket keresik a hazai fogyasztók is, hiszen a tévé már, mint monitor, mozivászon, élményforrás is üzemel. A streaming szolgáltatások terjedésével pedig ma már kevésbé kérdés, hogy megéri-e ilyen eszközt választani.

Az energiafelhasználást is egyre inkább figyelik a vásárlók. Az Euronics ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a fogyasztásnál talán még fontosabb szempont, hogy milyen módban használjuk a készüléket – az ECO mód kedvezőbb fogyasztást biztosít, mint például a HDR mód, hiszen ez a kiemelt képminőség mellett jelentős többletenergiát igényel.

Végül fontos szempont az ár is. 32” alatti tévék esetében a vásárlók az 55 000 Ft-os árkategóriát keresik leginkább, míg a nagyobb kijelzőknél 42-55” között a 160 000 Ft az átlagos árkategória, de ebben a termékkörben leginkább a 150-250 000 forintos sávban keresik a termékeket az Euronics vásárlói.

Nő a televíziókiegészítők piaca is

A televíziók mellett a kiegészítők iránt is jól láthatóan nő az érdeklődés a nagy sportesemények előtt.

Az egyik legnépszerűbb kiegészítő-kategória a fali konzoloké. Ezek eladása is meredek emelkedést mutat, hiszen egyre több háztartásban a falra kerül a lapos készülék. Ennek köszönhetően nem kell a szobát még egy tévészekrénnyel is túlzsúfolni, kevesebb helyet foglal, könnyebb a takarítás, esztétikus, és emellett kényelmi funkciója is van annak, ha az eszköz kifordítható, így a legkülönbözőbb pozíciókból nézhető a tévénk.

Általános jelenség, hogy a televíziók egyre vékonyabbak, a dizájn pedig sokszor a hangminőség rovására mehet. Bár a gyártók igyekeznek a beépített hangszórók minőségét is folyamatosan javítani, a kiváló hangzás eléréséhez egy jól megválasztott hangprojektor, vagy akár több összeköthető Bluetooth-eszköz is hozzájárulhat.

Ez várható idén

„Az idei év abból a szempontból is rendhagyó, hogy a nagy sporteseményt nem nyáron tartják, amikor a szabadtéri kivetítőkön, vendéglátóhelyeken történő meccsnézés reális lehetőségként merül fel. Ezért idén a nappalikba fog beköltözni a meccshangulat. Ez – és természetesen a karácsonyi szezon – a jelenlegi energiaválság mellett arra is lehetőséget ad, hogy a tévékészülékeinket energiatakarékosabb eszközre váltsuk. Az elmúlt években ezen a téren is óriási fejlődés ment végbe, ezt a szempontot is érdemes figyelembe venni, ha lecserélnénk a televíziónkat” – mondta el Sebestyén Attila, az Euronics beszerzője.

A 2022-es adatok előrejelzései szerint, az idei évben újabb jelentős növekedés várható az értékesítésben: a 40-58”-es tévék esetén a nyári adatokhoz képest már szeptemberben elindult egy 7%-os emelkedés. Előreláthatólag ez a tendencia folytatódik, és a nagyképernyős tévék, ezek közül is a 55” felettiek lesznek a legnépszerűbbek idén is.

Végül pedig a kiegészítők terén is jelentős növekedésre számít az Euronics. A cég eddigi 2022-es adatai alapján a tévékészülékek több mint 70%-ához vesznek valamilyen egyéb eszközt vagy szolgáltatást, például falitartó konzolt, okos, multifunkciós távirányítót, tévékhez kapható billentyűzetet, vagy éppen TV-előfizetést.