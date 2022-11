Kaposváron a Nagy Imre téren, a Kormányhivatal épületében, illetve a Baross Gábor utcában, a vasút­állomás épületében működő kormányablakokban, valamint Lengyeltótiban üzemelték be elsőként a közelmúltban az érintőképernyős eszközöket, de a tervek szerint hamarosan a megye többi kormányablakában is elérhetővé válik a szolgáltatás.

– Egyszerűen, könnyen használhatók az új eszközök, gyors és elkerülhető vele a sorban állás – foglalta össze az első néhány hét tapasztalatait Esküdt Vanda, a SMKH Kaposvári Járási Hivatal Kormányablak II. osztályvezetője. Hozzátette, nem feltétlenül szükséges az ügyfeleknek fizikai segítség az önkiszolgáló ügyintézési pontokon, mert a rendszer kezelési felülete egyszerű, ám ha mégis szükség volna segítségre, természetesen a kormányablak munkatársai állnak rendelkezésre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ügyet alig néhány perc alatt elintézhetünk.

A MIA eszközök használatához aktivált elektronikus­személyazonosító-igazolvány, vagyis eSzig szükséges, mert a régebbi típusú személyi igazolvánnyal nem működik a rendszer. A terminálokon van beépített kamera, mikrofon, ujjlenyomat- és okmányolvasó, hangszóró, nyomtató, aláírópad és bankkártyaterminál is.

A somogyi ügyfelek az új ügyintézési pontokon saját maguk elintézhetik az erkölcsi bizonyítvány, a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonat igénylését, a vezetői engedély vagy személyi igazolvány pótlását. A lakcímbejelentés is megoldható az önkiszolgáló ponton, de az ügyfelek ellenőrizhetik okmányaik érvényességét is. Ezenkívül járművek ideiglenes forgalomból kivonására, valamint annak meghosszabbítására is lehetőségük van.



Változik novembertől a nyitvatartás



A megnövekedett energiaárak miatt huszonöt százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél a kormány. Ennek értelmében november 2. és tervezetten 2023. március 17. között szünetel az ügyfélfogadás a kisebb forgalmú kormányablakokban. A továbbra is nyitva tartó kormányablakok kellő kapacitással rendelkeznek az őket felkereső ügyfelek kiszolgálására.

A téli időszakban Somogy megyében az alábbi kormányablakok tartanak nyitva: Kaposvár Nagy Imre tér 1., Kaposvár Kossuth tér 1., Nagybajom Fő utca 40., Barcs Bajcsy-Zsilinszky utca 46., Fonyód Ady Endre utca 1., Balatonlelle Petőfi Sándor utca 2., Lengyeltóti Zrínyi Miklós utca 2. (péntekenként zárva), Marcali Petőfi Sándor utca 14., Siófok Fő tér 1., Csurgó Széchenyi tér 2., Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky utca 1/a, Tab Kossuth Lajos utca 51.

Az érintett hivatalok munkatársai másik szervezeti egységekben látják el feladataikat. Az ügyintézési lehetőségekről a kormanyablak.hu oldalon tájékozódhatnak az ügyfelek.