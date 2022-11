A színes programok mellett a 26 tagú mezőny mutatkozik be, majd a zsűri dönthet a kis- és nagyestélyi, valamint a fürdőruhás felvonulás alapján a döntőbe jutottak sorsáról. Első ízben a Miss Hungary karitatív célt tűzött ki maga elé, a Kéz a kézben alapítvány által segített autista gyermekeket fogja támogatni adományával.



Vajda Mercédesz bemutatkozása

Vajda Mercédesz vagyok, 16 éves. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 10. osztályos tanulója vagyok, ahol emelt angol szakon tanulok jelenleg. Hobbim a kosarazás, amit már lassan 10 éve kezdtem, és ahol egy kicsit elengedhetem magam. Mivel emelt angol szakon vagyok, szeretek nyelvet tanulni beszélem az angolt, olaszt tanulok lassan egy éve, és a jelnyelv alapjait is elsajátítottam. Kicsi korom óta imádok olvasni, és szerencsére ez a mai napig így van. Könyvek terén nyitott vagyok, de kedvenceim a horror és krimi könyvek (köztük Stephen King is). Mikor itthon vagyok, szinte éjjel-nappal szól valami zene a szobámban ha takarítok, vagy csak ha csinálok valamit. Ez szórakoztatóvá tesz számomra bármilyen tevékenységet. A zenék terén is sok mindenre nyitott vagyok, de óriási kedvencem Dzsúdló, valamint a külföldi rock vagy hiphop zenék. Nagyon szeretek a családommal és a legjobb barátnőmmel időt tölteni. A jövőmet illetően nagyon sok minden érdekel, és szívesen kipróbálnám magam több szakmában is akár a médiában, akár mint modell.