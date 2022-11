A virágcseréptől a fagyasztott húskészítményekig a függönykarnisig minden beszerezhető az egyik berzencei vegyesboltban. A helyi vásárlók mellett sok horvátot is kiszolgálnak. – Először végignézik az árakat, összehasonlítják az otthoniakkal. Azt tapasztaljuk, hogy leginkább üdítő- és alkoholos italokat keresnek – mondta el Illés Hajnalka. A Godina Shop boltosa hozzátette: sokan bemennek a multiáruházakba Nagyatádra és Csurgóra és a maradék forintjukat költik el a határ menti üzletekben. – Keresik az árstopos termékeket is, de sajnos nem tudjuk őket kiszolgálni, mert a helyiek is viszik és kevés van belőle, lisztből, cukorból és olajból napi egy kilót tudunk adni – jegyezte meg Illés Hajnalka.

A bolttal szemben lévő cukrászdában is sok horvát vendég megfordul. – Süteményt visznek és a jó időben a teraszon kávéznak – mondta el az egyik helybéli férfi. Hozzátette: szomszédaink szívesen látogatnak el a dél-somogyi termálfürdőkbe és az éttermekben is találkoznak a vendégekkel. Egy környékbeli építőipari cég viszont kijár térkőért és cementért, mert kedvezőbb árban tudja kint megvásárolni és mivel közel van hozzájuk, így a szállítási költségek sem magasak.

A verőcei Konzum áruházban egy kiló sertéscomb akciósan 1300 forintba kerül, a trapista sajt kilójáért nagyjából 2700 forintot kérnek. Tejért sem érdemes a szomszéd országba menni, a 3,2 százalékos zsírtartalmút csaknem 500 forintért adják. Az étolaj literjéért 926 forintot kérnek. Egy másik verőcei multiáruházban egy kiló kávéért több mint négyezer forintot kell fizetni, fél kiló paradicsomot 533 forintért vásárolhatunk.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott bennünket, hogy az idei év első tíz hónapjában – a tavalyi év megegyező időszakához viszonyítva – erőteljesen növekedett a határforgalom a magyar–horvát határszakaszon. A két közúti és egy vasúti átkelőhelyen együtt 2022-ben 667 ezer utas lépett be, illetve ki az országból. A legerőteljesebb növekedés a berzencei közúti határátkelőhelyen volt mérhető, ahol idén 63 ezer járművel 141 ezren lépték át a határt.





Fotók: Kovács Tibor

Tengeri halakért érdemes útra kelni



Friss tengeri halakért és herkentyűkért még mindig érdemes a határ túloldalára utazniuk az ínyenceknek: a gyenge forint miatt ugyan egyre drágábbak, de aki meg tudja fizetni és szereti ezeket az ínyencségeket, az valóban friss és változatos árut tehet Verőcén a kosarába, s ha már ott vagyunk, dalmát sajtot is érdemes hoznunk, persze ezt sem az ára, hanem inkább az íze miatt.